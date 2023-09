Non serve ripetere le motivazioni che spingono le persone a partire dall’Africa. Alle ragioni di sempre oggi si aggiungono anche gli effetti del riscaldamento globale. Nei giorni in cui l’assemblea generale delle Nazioni Unite ha aperto la stagione dei dibattiti sul clima, la Libia ci ha ricordato le possibili conseguenze di quello che succede nei paesi dove la violenza e la corruzione (in alcuni casi finanziate con i soldi europei) si combinano con gli effetti del cambiamento climatico. La questione non è limitata solo alla Libia. In buona parte del Sahel l’instabilità, i colpi di stato e la mancanza d’acqua spingono milioni di persone a lasciare le loro case. In Somalia la siccità ha raggiunto proporzioni drammatiche.

Il problema dell’Europa è che nessuno può entrare in maniera legale, anche se abbiamo bisogno di queste persone. È incredibile che l’Unione non abbia messo a punto un meccanismo per concedere dei permessi di soggiorno nei paesi d’origine e offrire contratti di lavoro regolari in quelli di destinazione. Visto che trattare i migranti come barbari non è servito a fermarne l’arrivo, forse trattarli come persone ci permetterebbe di risolvere un problema e di creare un’opportunità. ◆ as