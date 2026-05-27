La sera del 24 maggio il parco vicino al parlamento turco è avvolto nell’oscurità e nel silenzio. Ha smesso di piovere, le persone sono tornate a casa. “Erano stanche”, esclama una donna che proviene dall’edificio del parlamento. “Completamente fradice”, aggiunge il suo accompagnatore. In effetti quel giorno c’era stato un diluvio.

Ma la data richiama alla memoria dei veterani dell’opposizione uno dei momenti più duri nella storia turca, il colpo di stato militare del 1960. I più giovani, invece, dicono di non aver mai visto niente del genere: poliziotti in tenuta d’assalto che irrompono nella sede del più grande partito d’opposizione, il Partito popolare repubblicano (Chp), e costringono il suo presidente ad abbandonarla. È stato un giudice a ordinare la sua rimozione. Così voleva il capo dello stato. Perché per Recep Tayyip Erdoğan l’opposizione non può nutrire l’ambizione di vincere le elezioni.

Secondo la sentenza del tribunale la carica di presidente del Chp deve tornare a Kemal Kılıçdaroğlu, che ne è stato leader per anni. E così Özgür Özel, che si considera il legittimo capo del partito, ha lasciato il suo ufficio. È successo di pomeriggio, mentre la polizia lanciava gas lacrimogeni entrando nell’edificio. Un ufficiale gli ha consegnato l’ordinanza del tribunale e lui l’ha strappata davanti alle telecamere.

A quel punto Özel – un farmacista fino a questo momento considerato un noioso tecnocrate – si è messo in cammino. Ha percorso a piedi i sette chilometri fino al parlamento, o per l’esattezza fino al parco adiacente, circondato da amici, sostenitori e giornalisti. Ha dovuto abbandonare la sede del partito, ha detto. Ma la democrazia si difende in strada, non in un ufficio. Perciò ha invitato tutti ad andare verso il parlamento perché in ballo c’era la democrazia, che è nell’interesse di tutto il popolo, non di un solo partito.