Come i muratori costruiscono

case belle

in cui mai potranno vivere

Così poveri

siamo di fronte ai nostri sogni

Ma ci innalza il saper sognare

Stella-Roxane Bellini è una poeta e scrittrice francese di origini persiane e italiane. Nata nel 1968 a Nishapur, in Iran, è cresciuta in Francia, dove vive. Pubblica anche sotto il nome di Azadée Nichapour. Questo testo è tratto dalla raccolta Parfois la beauté (“A volte la bellezza”, Seghers 2008). Traduzione dal francese di Francesca Spinelli.

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Questo articolo è uscito sul numero 1669 di Internazionale, a pagina 92. Compra questo numero | Abbonati