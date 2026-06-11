Come i muratori costruiscono
case belle
in cui mai potranno vivere
Così poveri
siamo di fronte ai nostri sogni
Ma ci innalza il saper sognare
Stella-Roxane Bellini è una poeta e scrittrice francese di origini persiane e italiane. Nata nel 1968 a Nishapur, in Iran, è cresciuta in Francia, dove vive. Pubblica anche sotto il nome di Azadée Nichapour. Questo testo è tratto dalla raccolta Parfois la beauté (“A volte la bellezza”, Seghers 2008). Traduzione dal francese di Francesca Spinelli.
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Questo articolo è uscito sul numero 1669 di Internazionale, a pagina 92. Compra questo numero | Abbonati