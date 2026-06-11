Stella-Roxane Bellini è una poeta e scrittrice francese di origini persiane e italiane. Nata nel 1968 a Nishapur, in Iran, è cresciuta in Francia, dove vive. Pubblica anche sotto il nome di Azadée Nichapour. Questo testo è tratto dalla raccolta Parfois la beauté (“A volte la bellezza”, Seghers 2008). Traduzione dal francese di Francesca Spinelli.