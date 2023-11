Intere famiglie che vivevano sulle rive di uno dei più grandi arcipelaghi fluviali del mondo si sono spostate nelle canoe per restare vicino all’acqua. La siccità estrema che colpisce l’Amazzonia ha ridotto la portata del rio Negro a un livello mai visto nella storia recente, spingendo molte persone a trasferirsi e ad adottare modi di vita inimmaginabili per un luogo di solito molto umido e ricco di corsi d’acqua.

Le famiglie vengono dalla comunità Renascer, a quattro chilometri in linea retta dal banco di sabbia dove ora vivono. La comunità è rimasta isolata a causa dell’abbassamento del livello del fiume: gli abitanti non avevano accesso all’acqua e non riuscivano più a pescare. Per questo molti si sono trasferiti nelle canoe agganciate ai banchi di sabbia sulle rive dell’arcipelago.