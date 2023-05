Modi ha invitato le aziende occidentali a sfruttare le opportunità offerte dal mercato in espansione dell’aviazione civile indiana. I governi occidentali ogni tanto hanno da ridire sulla prima d, quella di democrazia, ma non nascondono il loro entusiasmo per la seconda: l’ordine dell’Air India è il terzo più consistente mai ricevuto dalla Boeing per valore in dollari, ed è il secondo per quantità. “Questo accordo sosterrà più di un milione di posti di lavoro statunitensi, che in molti casi non richiederanno una laurea, in 44 stati”, ha detto Biden. “Insieme a Modi, non vedo l’ora di approfondire il nostro partenariato mentre continuiamo ad affrontare sfide globali condivise”. Per Sunak l’ordine aiuterà Londra a “far crescere l’economia”. Macron è stato descritto da Modi come un amico ed entrambi hanno festeggiato il “partenariato strategico” tra i due paesi. Il fascino del mercato indiano, alimentato dalla sua demografia, sembra più forte di quello della d di democrazia.