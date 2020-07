Per la prima volta dalla fine del lockdown, il 21 giugno, più di duecentomila persone sono state costrette al confinamento nell’area intorno alla città di Lleida, in Catalogna, a causa di un aumento dei casi di covid-19. Ma un tribunale locale ha sospeso la decisione delle autorità catalane rifiutandosi di ratificarla perché “contro la legge”. La decisione può essere soggetta ad appello e le autorità locali stanno cercando di capire come risolvere la questione dal punto di vista giuridico. “Non avremmo deciso di imporre di nuovo il lockdown se non fosse assolutamente necessario”, ha detto Alba Vergés, responsabile della salute nella regione. Il presidente catalano Quim Torra ha annunciato che interverrà nelle prossime ore con un decreto che fornirà copertura legale alle nuove misure contro l’epidemia nella regione.

In Spagna ci sono attualmente settanta focolai, di cui quello di Lleida è tra i più preoccupanti. Secondo le autorità i nuovi contagi sono legati agli stagionali impiegati nell’agricoltura nel nord del paese. Altri focolai sono stati individuati in Galizia e nei Paesi Baschi, dove il 12 luglio ci sono state le elezioni regionali, le prime dall’inizio della pandemia.