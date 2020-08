Più di 18 milioni di persone sono state contagiate dal covid-19 nel mondo e il virus continua a diffondersi in particolare negli Stati Uniti e in America Latina. L’aumento dei contagi ha portato ad adottare nuove misure restrittive, come a Melbourne, la seconda città dell’Australia, che il 2 agosto ha deciso di imporre il lockdown per sei settimane.

Secondo l’Afp, in tutto il mondo sono stati registrati almeno 18.011.763 casi di covid-19 e 687.941 decessi. I paesi più colpiti sono Stati Uniti (4.665.002, di cui 47.508 nelle ultime 24 ore), Brasile (2.733.677) e India (1.750.723).