La pandemia del nuovo coronavirus ha infettato più di quattro milioni di persone in Europa dalla sua comparsa in Cina, nel dicembre del 2019: è il calcolo effettuato dall’agenzia Afp basandosi sui dati ufficiali del 1 settembre. In totale, in Europa sono stati identificati 4.006.077 casi e 216.080 decessi, mentre 2.281.959 persone sono considerate guarite. Quasi un quarto di questi casi sono stati registrati in Russia (1.048.000, con 17.299 morti). Segue la Spagna con 470.973 casi e 29.152 decessi, il Regno Unito (337.168 casi e 41.504 morti) e la Francia (315.497 e 30.635).

Il numero totale di casi nel mondo ha superato i 25 milioni, i morti sono 852mila.

Il Messico ha superato i 600mila contagi e più di 65.241 morti dall’inizio della pandemia. In Brasile le vittime da coronavirus sono 122.596, mentre i contagi sfiorano i quattro milioni. L’India ha registrato 78.357 nuovi casi nelle ultime 24 ore, toccando quota 3,7 milioni, mentre il governo allenta le misure di contenimento per aiutare l’economia. Se i contagi continuassero ad aumentare a questo ritmo, l’India potrebbe presto superare Brasile e Stati Uniti.