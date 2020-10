Il premio Nobel 2020 per la medicina è stato assegnato in diretta streaming a tre virologi: il britannico Michael Houghton dell’università di Alberta, in Canada; lo statunitense Harvey J. Alter dell’Istituto di sanità del Maryland; e Charles M.Rice, della Rockefeller University di New York. I tre scienziati sono stati premiati per il contribuito decisivo nella scoperta del virus responsabile dell’epatite C, una delle infezioni più diffuse al mondo.