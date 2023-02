In Francia ci sono manifestazioni e proteste contro la riforma delle pensioni, vediamo la situazione negli altri paesi del continente. E poi: il disagio dei giovani in Europa e perché in Italia il numero degli studenti diminuisce. Infine, come lo scrittore austriaco Arno Geiger trova ispirazione nei bidoni della raccolta differenziata.

Europa settegiorni, il notiziario video curato dalla televisione franco-tedesca Arte, racconta ogni settimana la vita delle società e dei cittadini europei. È sottotitolato in italiano ed è distribuito in collaborazione con i giornali El País, Le Soir, Gazeta Wyborcza, Kathimerini e Telex.