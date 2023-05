Migliaia di soldati ucraini e russi sono caduti a Bachmut, la città sulla linea del fronte nell’Ucraina orientale. Mentre la Russia ne rivendica la conquista, Kiev nega di aver perso la città. Cerchiamo di capire perché Bachmut è così importante. E poi: nel continente sono già in corso i preparativi per le prossime elezioni europee e, in alcuni paesi, gli elettori potranno votare a 16 anni. Reportage dalla Grecia su cosa vogliono i ragazzi che votano per la prima volta. Infine, la musica impegnata e intensa della rapper francese Eesah Yasuke.

Il notiziario video Europa settegiorni racconta ogni settimana la vita delle società e dei cittadini europei.