Migranti

Quarantuno persone sono morte in un naufragio al largo dell’isola italiana di Lampedusa: si tratta del quarto naufragio di questo tipo avvenuto nella rotta italo-tunisina nell’ultima settimana. L’imbarcazione era partita da Sfax, in Tunisia, ma poche ore dopo la partenza si è ribaltata a causa del maltempo e delle onde alte. I sopravvissuti sono quattro e sono arrivati a Lampedusa il 9 agosto: dopo essere saliti su un’imbarcazione che hanno trovato in mare alla deriva e senza motore, sono successivamente stati stati soccorsi da un cargo maltese. Tra i sopravvissuti ci sono un ragazzino di 13 anni, una donna e due uomini della Costa d’Avorio e della Guinea. Nel 2023 più di 1.800 persone hanno perso la vita nella traversata dal Nordafrica all’Europa, nell’ultimo weekend le vittime sono state più di cento.

Ecuador

Un candidato alle prossime elezioni presidenziali è stato ucciso durante un comizio elettorale. Fernando Villavicencio, deputato dell’assemblea nazionale del paese, è stato aggredito mentre lasciava il comizio a Quito, il 9 agosto. Villavicencio è stato uno dei pochi candidati a denunciare i legami tra criminalità organizzata e funzionari del governo. Dopo l’omicidio, è stato dichiarato lo stato di emergenza nel paese.

Cina

I morti a causa del maltempo sono almeno 62 e il bilancio è destinato ad aumentare. Il tifone Doksuri, declassato a tempesta dopo aver colpito le vicine Filippine, a partire dal 2 agosto si è abbattuto su parte della Cina settentrionale con piogge di rara intensità che hanno causato ingenti danni. La capitale Pechino, che ha registrato le precipitazioni più intense degli ultimi 140 anni, e la vicina provincia di Hebei sono state le più colpite.

Niger

Alla vigilia del vertice straordinario dell’Ecowas che riunisce i paesi dell’Africa occidentale, la giunta militare, salita al potere con un colpo di stato il 26 luglio, ha incontrato due inviati nigeriani per aprire un canale di dialogo. Intanto un ex leader ribelle del Niger ha lanciato un movimento contro la giunta. In una dichiarazione del 9 agosto, Rhissa Ag Boula ha affermato che il suo nuovo Consiglio di resistenza per la repubblica (Crr) mira a restaurare al potere il presidente deposto Mohamed Bazoum, detenuto nella sua abitazione dal giorno del colpo di stato. Intanto la giunta militare ha accusato la Francia di volere destabilizzare il paese per controllarlo.

Stati Uniti

Gli incendi che stanno devastando l’arcipelago delle Hawaii hanno ucciso almeno sei persone. Alimentati da forti venti, i roghi hanno distrutto abitazioni e attività commerciali, soprattutto nella cittadina turistica di Lahaina, secondo testimonianze e video circolati sui social network. È stato dichiarato lo stato di emergenza e sono stati disposti trasferimenti della popolazione.

Libano

Due persone sono state uccise negli scontri tra miliziani del gruppo armato sciita Hezbollah e i residenti di una città cristiana che avevano circondato un camion ribaltato. Il camion – di cui Hezbollah ha detto di essere proprietario – era uscito di strada in una curva vicino alla città di montagna di Kahaleh, il 9 agosto.