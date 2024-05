Un gruppo di sudcoreane prepara una sfilata per celebrare il compleanno del Budda, che quest’anno è stato il 15 maggio. Il Budda nacque più di 2.500 anni fa, ma dal momento che la data esatta è ignota, in Corea del Sud il suo compleanno è festeggiato il giorno di luna piena di maggio. Nel paese asiatico vivono quindici milioni di buddisti, che per questa festività organizzano giochi, spettacoli acrobatici, danze e sfilate in maschera.