Il problema del transito del grano ucraino in territorio polacco ha provocato una crisi nei rapporti tra Kiev e Varsavia, mai così tesi dall’inizio dell’invasione russa, e una tensione crescente anche con altri paesi dell’Europa orientale fino a poco tempo fa molto attivi nel sostenere l’Ucraina, in particolare con la Slovacchia. La Polonia, che andrà alle elezioni il 15 ottobre, ha annunciato che smetterà di fornire armi a Kiev.

La nuova puntata del notiziario Europa Settegiorni, che racconta ogni settimana la vita delle società e dei cittadini europei, spiega quali sono gli stati che forniscono più aiuti all’Ucraina, mentre il sostegno globale al paese sembra diminuire. E in un reportage mostra la storia di alcuni giovani ucraini che non sanno se restare nel paese o andarsene per evitare il servizio militare.