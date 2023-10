Robert Fico: ricordate questo nome, perché probabilmente ne sentirete parlare molto nei prossimi mesi. Fico ha vinto le elezioni legislative in Slovacchia, paese dell’Europa centrale, al termine di una campagna elettorale molto combattuta.

Per capire il significato di questo risultato basta fare caso a chi si è complimentato per primo con Fico: Viktor Orbán, il capo del governo ungherese che finora è rimasto isolato nella sua vicinanza a Putin. Su X, il vecchio Twitter, Orbán ha scritto: “Guarda un po’ chi è tornato! Congratulazioni a Robert Fico per la sua bella vittoria alle elezioni slovacche. Sono felice di lavorare con un patriota”.

In effetti Orbán ha buoni motivi per rallegrarsi, perché se Fico riuscirà a formare un governo – non è ancora sicuro, considerando che può contare solo su un quarto dei voti – il leader ungherese si sentirà meno solo in occasione dei prossimi appuntamenti europei. È probabile che entrambi contesteranno il sostegno all’Ucraina e i progetti d’integrazione dell’Unione europea, e le decisioni che necessitano di un ampio consenso.