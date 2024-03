Il calo delle nascite preoccupa tutti i paesi europei, ma soprattutto alcuni, tra cui la Francia e l’Italia, anche se per ragioni diverse. In realtà nel continente le donne continuano a fare figli, ma ne fanno di meno e molto più tardi rispetto al passato, per ragioni economiche e per la difficoltà di conciliare carriera e famiglia. A volte, invece, è una scelta: per molte giovani la maternità non è più una priorità o l’unico modo per realizzare il proprio potenziale.

La nuova puntata del notiziario video Europa Settegiorni, che presenta ogni settimana le società e la vita dei cittadini del continente, illustra le differenze nel tasso di fecondità tra i vari paesi e le politiche per la natalità dei vari governi.