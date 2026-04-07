- La missione Artemis II ha completato il sorvolo della Luna e ha cominciato il viaggio di ritorno verso la Terra.
- L’amministrazione Trump ha proposto di nuovo di tagliare i fondi per le agenzie federali che si occupano di scienza, salute e ambiente.
- La Cina, a parità di potere d’acquisto, ha superato gli Stati Uniti negli investimenti su ricerca e sviluppo.
- In Cina sono stati trovati i resti fossili di un ecosistema marino risalente a 540 milioni di anni fa.
- Le piante di sensitiva sembrano in grado di registrare il numero e la sequenza dei periodi di illuminazione.
- Un farmaco sviluppato per il cancro al seno potrebbe essere efficace contro alcuni dei virus più diffusi.
- Piante di tabacco geneticamente modificate possono produrre cinque tipi di sostanze allucinogene per la ricerca e le terapie.
- Nel giro di pochi anni i computer quantistici potrebbero essere in grado di superare i sistemi di crittografia e autenticazione.
- I bombi possono riconoscere un ritmo anche se il suo tempo viene modificato.
- È stato identificato il più antico esponente conosciuto della categoria di artropodi a cui appartengono gli aracnidi e i limuli.
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