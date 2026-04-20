Nel 1995 Jaroslav fondò l’Excalibur Army, passando dalla vendita degli armamenti dismessi alla loro riqualificazione. Negli anni successivi il gruppo ha comprato vari impianti militari in Slovacchia, che dopo la separazione dalla Repubblica ceca aveva ereditato una parte significativa dell’industria della difesa cecoslovacca. Michal Strnad è diventato amministratore delegato dell’azienda a ventun anni, cambiandole il nome in Czechoslovak Group, e cinque anni dopo, nel 2018, ha assunto il controllo dell’intero gruppo.

Fino a poco tempo fa Strnad era quasi sconosciuto, anche in cechia. Come ha scritto l’Economist, che lo ha incontrato di recente, il fabbricante d’armi ha sempre evitato di attirare l’attenzione, concentrandosi sulla gestione dell’azienda fondata dal padre, Jaroslav Strnad, che aveva iniziato negli anni novanta comprando materiale militare sovietico in dismissione, quando i paesi dell’Europa dell’est smantellavano i loro arsenali.

Il 23 gennaio 2026 Michal Strnad ha assistito al debutto in borsa della sua azienda, il Czechoslovak Group (Csg). Nel primo giorno di contrattazioni il prezzo delle azioni del nuovo colosso europeo delle armi è salito del 28 per cento e la fortuna dell’imprenditore ceco è quasi raddoppiata, raggiungendo i 37 miliardi di dollari , circa il dieci per cento del pil del suo paese. Nelle prime settimane del 2026, solo il patrimonio di Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, è cresciuto di più.

La Csg produce munizioni di medio e grande calibro, veicoli corazzati, radar e sistemi per il controllo del traffico aereo. Secondo l’Economist, nel 2025 il gruppo ha fatturato 6,7 miliardi di euro, dodici volte i ricavi del 2021. È oggi il secondo produttore di munizioni in Europa, dopo la tedesca Rheinmetall, con margini operativi superiori al 25 per cento, quasi il doppio del concorrente tedesco, segnala lo Slovak Spectator. La ragione è semplice: le munizioni scarseggiano e chi le produce può imporre i prezzi.

La crescita è stata trainata dalla guerra in Ucraina. Dall’inizio dell’invasione la Csg ha consegnato più di due milioni di proiettili di grande calibro, riporta l’European Correspondent. Le vendite dirette a Kyiv hanno rappresentato il 27 per cento del fatturato dello scorso anno. Lo Stockholm international peace research institute ha classificato la Csg come l’azienda d’armi in più rapida espansione di sempre, con ricavi aumentati del 193 per cento in un anno. Il conflitto in Iran ha accelerato ulteriormente la domanda.

A Praga, presentando i risultati annuali, Strnad ha spiegato che i paesi del Golfo chiedono sistemi avanzati di difesa aerea, sistemi anti-drone e motori a reazione. “I conflitti di questo tipo si stanno spostando sempre di più nell’aria”, ha detto a Bloomberg. Il gruppo ha ordini per 15 miliardi di euro e prevede ricavi fino a 7,6 miliardi nel 2026.