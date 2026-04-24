Internazionale.it
Černobyl quarant’anni dopo
Il 26 aprile 1986 il reattore numero 4 della centrale atomica di Černobyl esplose, causando il più grave incidente nella storia dell’energia nucleare. Gli effetti del disastro continuano a pesare sul territorio, che oggi fa parte dell’Ucraina, e sulla salute della popolazione locale. Che, con l’invasione russa del 2022, si è trovata a dover affrontare anche la guerra.
Italia
La remigrazione nel decreto sicurezza
Il governo voleva ricompensare gli avvocati che spingono i migranti a lasciare il paese.
Europa
Il nuovo signore delle armi
L’improvvisa fortuna del fabbricante ceco Michal Strnad.
Russia
Cresce la rabbia contro Putin
Vladimir Putin Guerra e crisi economica stanno esasperando l’opinione pubblica.
Tecnologia
Un’intelligenza artificiale troppo pericolosa
Che succede se un’ia può individuare i punti deboli di qualunque software.
Podcast
Il Mondo è il podcast quotidiano di Internazionale: ogni giorno due notizie scelte e raccontate dai giornalisti e dalle giornaliste della redazione e dalle persone che collaborano con Internazionale. Il Mondo è disponibile tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 6.30, sulle principali piattaforme di ascolto e sul sito di Internazionale.
Internazionale Extra Large
Un bicchiere di veleno
Nel 1978 in Guyana più di novecento seguaci della setta evangelica del Tempio del popolo si suicidarono bevendo un cocktail al cianuro. Lo scrittore olandese Frank Westerman torna nei luoghi del massacro per cercare di dare un senso a una tragedia per certi versi ancora inspiegabile. In edicola, 68 pagine, 7 euro.
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