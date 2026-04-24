Russia Cresce la rabbia contro Putin Vladimir Putin Guerra e crisi economica stanno esasperando l’opinione pubblica.

Černobyl quarant’anni dopo Il 26 aprile 1986 il reattore numero 4 della centrale atomica di Černobyl esplose, causando il più grave incidente nella storia dell’energia nucleare. Gli effetti del disastro continuano a pesare sul territorio, che oggi fa parte dell’Ucraina, e sulla salute della popolazione locale. Che, con l’invasione russa del 2022, si è trovata a dover affrontare anche la guerra.

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