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Il Mondo è il podcast quotidiano di Internazionale: ogni giorno due notizie scelte e raccontate dai giornalisti e dalle giornaliste della redazione e dalle persone che collaborano con Internazionale. Il Mondo è disponibile tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 6.30, sulle principali piattaforme di ascolto e sul sito di Internazionale.

Internazionale Kids

Com’è cambiata la famiglia

Le famiglie di oggi sono molto diverse da quelle dell’antica Roma, con servi e schiavi, e anche da quelle di sessant’anni fa. Oggi esistono famiglie monoparentali, ricomposte, con due mamme o papà. Non c’è un modello giusto, ma qualcosa non può mai mancare.

Internazionale Extra Large

La guerra a cui nessuno credeva

Negli ultimi mesi del 2021 i servizi d’intelligence di Stati Uniti e Regno Unito

sapevano che la Russia avrebbe attaccato l’Ucraina. Ma i paesi europei, e soprattutto Kiev, non hanno preso sul serio i loro avvertimenti. Un’inchiesta

del giornalista britannico Shaun Walker. In edicola, 76 pagine, 7 euro.