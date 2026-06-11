Internazionale.it
Israele fa la guerra con l’ia
In Libano l’esercito israeliano sta conducendo operazioni a una velocità senza precedenti, grazie soprattutto all’uso dell’intelligenza artificiale. Spesso gli attacchi avvengono senza che ci sia alcun intervento umano, con conseguenze drammatiche per i civili. Il video di L’Orient-Le Jour.
Clima
El Niño è un problema, ma dopo sarà peggio
Il riscaldamento globale amplificherà gli effetti degli eventi legati a questo fenomeno.
Medio oriente
I palestinesi vogliono ancora giocare a calcio
Nei campetti distrutti della Palestina il calcio è un simbolo di una normalità negata e della voglia di riconoscimento.
Italia
La legge Bacchelli per Lea Melandri
A 85 anni l’intellettuale italiana vive in povertà. E rischia di non riuscire a curarsi.
Cultura
Il cinema palestinese oggi appartiene alle registe
Negli ultimi due anni le autrici palestinesi sono riuscite a realizzare film importanti in condizioni quasi impossibili.
Musica
Il lungo viaggio di Fatoumata Diawara
La cantante maliana racconta il suo nuovo album.
Il consulente etico
Devo allontanarmi da un conoscente che potrebbe essere razzista?
“Sono favorevole a un po’ di indulgenza in un mondo pieno di peccatori”.
Podcast
Il Mondo è il podcast quotidiano di Internazionale: ogni giorno due notizie scelte e raccontate dai giornalisti e dalle giornaliste della redazione e dalle persone che collaborano con Internazionale. Il Mondo è disponibile tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 6.30, sulle principali piattaforme di ascolto e sul sito di Internazionale.
Internazionale Kids
Com’è cambiata la famiglia
Le famiglie di oggi sono molto diverse da quelle dell’antica Roma, con servi e schiavi, e anche da quelle di sessant’anni fa. Oggi esistono famiglie monoparentali, ricomposte, con due mamme o papà. Non c’è un modello giusto, ma qualcosa non può mai mancare.
Internazionale Extra Large
La guerra a cui nessuno credeva
Negli ultimi mesi del 2021 i servizi d’intelligence di Stati Uniti e Regno Unito
sapevano che la Russia avrebbe attaccato l’Ucraina. Ma i paesi europei, e soprattutto Kiev, non hanno preso sul serio i loro avvertimenti. Un’inchiesta
del giornalista britannico Shaun Walker. In edicola, 76 pagine, 7 euro.
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