La cosa più allarmante è che studi condotti da Timmermann e altri suggeriscono che El Niño e La Niña – noti come eventi Enso (El Niño-Southern Oscillation) – diventeranno anche molto più intensi e inizieranno a influenzare il clima anche nell’Atlantico, con effetti amplificati.

Detto questo, il quadro generale non è affatto rassicurante. Per quanto forte potrà essere El Niño di quest’anno, possiamo essere certi che nei prossimi decenni ce ne saranno di ancora più devastanti. Anche se gli eventi futuri non saranno più intensi, i loro effetti in un mondo più caldo si faranno sentire di più.

Secondo i titoli di alcuni giornali sta arrivando un “Niño Godzilla”. La realtà è che c’è l’80 per cento di probabilità che il fenomeno climatico chiamato El Niño (causa di un riscaldamento delle acque dell’oceano Pacifico) si sviluppi entro settembre. La maggior parte dei modelli prevede un evento moderato, ma alcuni suggeriscono che potrebbe essere molto forte, forse addirittura un “ super-Niño ”.

È il motivo per cui El Niño porta a un rapido riscaldamento della superficie del pianeta. Un’area più ampia di acqua calda porta a una maggiore evaporazione, e l’energia dell’acqua viene rilasciata come calore latente quando si formano le nuvole, trasferendo enormi quantità di calore dal Pacifico all’atmosfera.

Ma a volte gli alisei si indeboliscono o si invertono, consentendo a parte di quell’acqua calda di riversarsi verso est. Anche l’area delle piogge si sposta verso est, e questo può rafforzare i venti orientali, uno dei circuiti di retroazione positiva (una sorta di circoli viziosi) che causano lo sviluppo del Niño. Questo spostamento verso est provoca siccità in luoghi come l’Australia e l’Indonesia, e inondazioni in Sudamerica.

Il fenomeno del Niño riguarda essenzialmente l’acqua e i venti nel Pacifico. Durante le cosiddette condizioni neutre, gli alisei soffiano verso ovest lungo l’equatore, spingendo le acque superficiali nella stessa direzione e accumulando acqua calda lungo il Pacifico occidentale. L’acqua fredda affiora vicino al Sudamerica per sostituire le acque superficiali spinte verso ovest, mentre l’aria calda e umida sale sopra le acque calde accumulate a ovest, producendo piogge abbondanti.

L’intensità di El Niño è determinata da quanto e quanto lontano l’acqua calda si sposta verso est in direzione del Sudamerica. E si misura in termini di quanto il Pacifico centrale e orientale diventa più caldo del solito. Le definizioni variano, ma si dice che si verifichi El Niño quando l’anomalia della temperatura della superficie del mare supera 0,5 °C. Il super-Niño non è un termine scientifico, ma potrebbe essere usato per le anomalie superiori a 2 °C, mentre “El Niño Godzilla” potrebbe riferirsi a quelle superiori a 3 °C, suggerisce Adam Scaife del Met office Hadley centre nel Regno Unito.

I tre El Niño più intensi dall’inizio delle registrazioni sono stati nel 1982-1983, nel 1997-1998 e nel 2015-2016. Tutti e tre hanno causato danni immensi alle persone e alla fauna selvatica, con gravissimi danni ai coralli e ad altre forme di vita marina.

Ciascun super-Niño ha inoltre causato danni per migliaia di miliardi di dollari, secondo uno studio del 2023 condotto da Christopher Callahan all’università dell’Indiana. “I nostri risultati mostrano che l’entità della perdita economica è direttamente correlata all’intensità della temperatura dell’oceano nel Pacifico”, afferma Callahan. “Se quest’anno El Niño sarà intenso, dovremmo aspettarci perdite economiche per migliaia di miliardi di dollari, simili a quelle degli eventi precedenti”.

Con il riscaldamento globale, i futuri El Niño – e super-Niño – causeranno danni ancora maggiori. “La scienza è molto chiara”, afferma Richard Allan dell’università di Reading, nel Regno Unito.

Le inondazioni legate gli Enso diventeranno più intense perché ci sarà più umidità nell’atmosfera, dice Allan, cioè quando pioverà scenderà più pioggia. E anche le siccità saranno più lunghe e intense, perché i suoli si seccano più rapidamente quando fa più caldo.