Internazionale Kids
Un mondo senza automobili
Le automobili occupano una parte enorme dello spazio pubblico delle città e contribuiscono alle emissioni che causano il riscaldamento globale. Ma sono davvero l’unico modo per spostarsi? Un fumetto tradotto dalla rivista francese Topo immagina città con meno auto e più alberi, piste ciclabili, trasporti pubblici e luoghi d’incontro. Mostra come sono cambiate le nostre abitudini di movimento, quali costi ambientali e sociali comporta la dipendenza dall’automobile e quali alternative potrebbero renderla meno necessaria.
In edicola dal 24 giugno.
Internazionale Extra Large
La guerra a cui nessuno credeva
Negli ultimi mesi del 2021 i servizi d’intelligence di Stati Uniti e Regno Unito
sapevano che la Russia avrebbe attaccato l’Ucraina. Ma i paesi europei, e soprattutto Kiev, non hanno preso sul serio i loro avvertimenti. Un’inchiesta
del giornalista britannico Shaun Walker. In edicola, 76 pagine, 7 euro.
Internazionale.it
Salvare gli ultimi dugonghi
Le piante acquatiche di cui si nutrono questi mammiferi marini stanno scomparendo dalle acque della Thailandia e l’inquinamento minaccia il loro habitat. L’influencer Theerasak “Pop” Saksritawee ha cominciato a monitorare i dugonghi con il suo drone per lanciare l’allarme quando sono in pericolo. Il video del Guardian.
Medio Oriente
La guerra in Iran lascia molte ferite aperte
Il conflitto ha distrutto la vita di migliaia di persone.
Cultura
Il cinema italiano non sa ricordare Zeudi Araya
L’attrice e produttrice di origine eritrea aveva costruito un ruolo che non le è stato riconosciuto.
Fotografia
I festival dell’estate in Italia
Una rassegna degli appuntamenti più importanti, tra mostre, incontri e letture portfolio.
Sessualità
Il desiderio delle donne è un problema di uomini?
La questione va ripensata da un punto di vista sociale.
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