Internazionale.it
Perché l’Iran ha resistito
A quattro mesi dall’attacco di Stati Uniti e Israele, il regime iraniano è ancora al potere e continua a sedere al tavolo dei negoziati, contrariamente alla previsione di una guerra lampo avanzata da Donald Trump. Le Monde spiega perché la strategia del presidente statunitense si è rivelata un grave fallimento.
Americhe
Gli Stati Uniti sono invecchiati male
Come appare oggi il paese che per decenni è sembrato a molti un’oasi di benessere e libertà.
Economia
Le riserve di gas europee sono mezze vuote
I prezzi del gas diminuiscono molto più lentamente di quelli del petrolio, e i paesi europei sono indietro con le scorte.
Italia
La svendita forzata dei pomodori
La grande distribuzione inventa nuovi metodi per ottenere sconti eccessivi e schiacciare la filiera.
Diplomazia
La brutta favola degli aspiranti imperatori
Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping cercano di demolire un mondo basato sul diritto che si sta costruendo a fatica da più di un secolo.
Fotografia
A contatto con Peter Hujar
Joel Smith e la Morgan library & museum hanno selezionato migliaia di provini del fotografo per rivelare il suo processo creativo.
Sessualità
Sveltine
“Programmare il sesso in una relazione è chiedere troppo?”.
Podcast
Complotti è un podcast di Internazionale in sei puntate. Leonardo Bianchi racconta come e perché le teorie del complotto non sono solo bizzarre fantasie, ma storie capaci di creare movimenti e influenzare la realtà. Il podcast è online con una puntata al mese. Complotti è disponibile sull’app e sul sito di Internazionale e su tutte le piattaforme di ascolto.
Internazionale Kids
Un mondo senza automobili
Le automobili occupano una parte enorme dello spazio pubblico delle città e contribuiscono alle emissioni che causano il riscaldamento globale. Ma sono davvero l’unico modo per spostarsi? Un fumetto tradotto dalla rivista francese Topo immagina città con meno auto e più alberi, piste ciclabili, trasporti pubblici e luoghi d’incontro. Mostra come sono cambiate le nostre abitudini di movimento, quali costi ambientali e sociali comporta la dipendenza dall’automobile e quali alternative potrebbero renderla meno necessaria.
Internazionale Extra Large
La guerra a cui nessuno credeva
Negli ultimi mesi del 2021 i servizi d’intelligence di Stati Uniti e Regno Unito
sapevano che la Russia avrebbe attaccato l’Ucraina. Ma i paesi europei, e soprattutto Kiev, non hanno preso sul serio i loro avvertimenti. Un’inchiesta
del giornalista britannico Shaun Walker. In edicola, 76 pagine, 7 euro.
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