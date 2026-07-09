Perché l’Iran ha resistito

A quattro mesi dall’attacco di Stati Uniti e Israele, il regime iraniano è ancora al potere e continua a sedere al tavolo dei negoziati, contrariamente alla previsione di una guerra lampo avanzata da Donald Trump. Le Monde spiega perché la strategia del presidente statunitense si è rivelata un grave fallimento.

Americhe

Gli Stati Uniti sono invecchiati male

Come appare oggi il paese che per decenni è sembrato a molti un’oasi di benessere e libertà.

Economia

Le riserve di gas europee sono mezze vuote

I prezzi del gas diminuiscono molto più lentamente di quelli del petrolio, e i paesi europei sono indietro con le scorte.

Italia

La svendita forzata dei pomodori

La grande distribuzione inventa nuovi metodi per ottenere sconti eccessivi e schiacciare la filiera.

Diplomazia

La brutta favola degli aspiranti imperatori

Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping cercano di demolire un mondo basato sul diritto che si sta costruendo a fatica da più di un secolo.

Fotografia

A contatto con Peter Hujar

Joel Smith e la Morgan library & museum hanno selezionato migliaia di provini del fotografo per rivelare il suo processo creativo.

Sessualità

Sveltine

“Programmare il sesso in una relazione è chiedere troppo?”.