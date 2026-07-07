La guerra in Iran ha complicato il compito dei paesi europei. Per mesi, il blocco dello stretto di Hormuz ha impedito al Qatar di esportare il proprio gas naturale liquefatto (gnl), che copre un quinto dell’offerta mondiale. Di conseguenza, i prezzi del gas sono saliti, in particolare in Asia, principale cliente del gas del Qatar e disposta a pagare di più per assicurarsi ulteriori carichi sui mercati. Così, “è verso questa regione che viene convogliato il gnl”, afferma Anne-Sophie Corbeau, ricercatrice del Center on global energy policy della Columbia university di New York. Secondo i dati del gruppo di servizi finanziari S&P Global , le importazioni europee di Gnl sono diminuite ad aprile, a maggio e a giugno, comprese quelle provenienti dagli Stati Uniti, primo fornitore europeo di gas liquefatto.

Ora che c’è una tregua in Medio Oriente, l’Europa può smettere di preoccuparsi per le forniture di gas? Non si direbbe, a giudicare dal livello delle riserve. Dal 1 aprile, come ogni anno, i paesi dell’Unione europea stanno riempiendo i serbatoi in vista dell’inverno, quando i riscaldamenti faranno aumentare i consumi. Domenica 5 luglio li avevano riempiti in media solo al 49,7 per cento, il livello più basso del periodo negli ultimi quattro anni. Ancora più preoccupante è il fatto che, secondo varie stime, potrebbero concludere la stagione di riempimento, alla fine di ottobre, intorno al 75 per cento, vicino ai minimi storici.

E la concorrenza con l’Asia, dove l’estate fa impennare le temperature e la domanda di elettricità, potrebbe ancora inasprirsi. La pace in Medio Oriente è fragile e il ritorno alla normalità incerto. Dalla firma di un protocollo d’intesa tra Washington e Teheran, il 17 giugno, le navi metaniere hanno ricominciato ad attraversare lo stretto di Hormuz. Tuttavia, “siamo ancora lontani dalla situazione precedente alla guerra, quando il Qatar spediva tre carichi al giorno”, osserva Tom Marzec-Manser, direttore del dipartimento Gas e Gnl Europa della società di consulenza energetica Wood Mackenzie.

L’emirato del gas ha assicurato di poter ripristinare la maggior parte della propria produzione nel giro di poche settimane, a condizione che la situazione nello stretto si “normalizzi”, ha tuttavia precisato il primo ministro del Qatar Mohammed Ben Abderrahmane Al Thani, in un’intervista rilasciata il 24 giugno al Financial Times.

Ma le tensioni nello stretto continuano. Alla fine di giugno, l’Iran ha fatto fuoco di nuovo contro delle navi mercantili, a dimostrazione che Teheran può imporre il suo controllo in qualsiasi momento. “Non si può giocare a riavviare gli impianti di liquefazione per poi fermarli di nuovo”, ha sottolineato Patrick Pouyanné, amministratore delegato del gruppo petrolifero e del gas TotalEnergies, durante un incontro con i deputati francesi il 17 giugno, e ha aggiunto che è “urgente riportare il Qatar sul mercato” per poter “affrontare l’inverno”.