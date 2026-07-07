Il 17 giugno il parlamento europeo ha definitivamente approvato il nuovo regolamento rimpatri con 418 voti favorevoli e 218 contrari. La scena che ha caratterizzato questo momento è stata senza precedenti. Dai loro banchi alcuni eurodeputati dell’estrema destra hanno esultato e intonato lo slogan: “Send them back” (Rimandateli indietro). Altri eurodeputati hanno risposto gridando: “Vergognatevi”.

Ma i cori non si sono spenti e sono stati ripresi in un video diffuso online. L’approvazione è stata possibile grazie a un’alleanza tra estrema destra e popolari, ma è stata soprattutto una vittoria dell’estrema destra che da anni fa pressione perché siano adottate politiche di questo tipo.

Le misura prevede la possibilità di trattenere in stato di fermo fino a due anni le persone migranti senza documenti in regola, e di trasferirle in centri situati fuori dai confini dell’Unione, definiti dalle associazioni che si occupano di diritti umani potenziali “buchi neri per i diritti umani”. Il regolamento apre inoltre la strada all’introduzione in Europa di pratiche di controllo dell’immigrazione simili a quelle adottate dall’Ice negli Stati Uniti.

La riforma è stata duramente criticata da organizzazioni per la difesa dei diritti umani, tra cui Amnesty international, che ha definito il progetto “assurdo, crudele e discriminatorio”. E sedici esperti delle Nazioni Unite hanno evidenziato i punti in cui le nuove norme potrebbero violare le leggi internazionali sui diritti umani.

Ma molti hanno accolto la notizia esultando, in particolare il governo italiano, che ha visto nel progetto un via libera al centro extraterritoriale costruito in Albania, in base a un protocollo d’intesa con Tirana firmato il 6 novembre 2023.