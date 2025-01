Il 24 gennaio la nave Cassiopea della marina militare italiana è tornata operativa nel Mediterraneo centrale, come era stato annunciato il 23 dicembre dal governo italiano. Dopo due mesi di sospensione, la nave della marina riprenderà a trasferire con la forza i richiedenti asilo in Albania, in base al protocollo stipulato nel 2023 con Tirana, senza aspettare la pronuncia della corte di giustizia dell’Unione europea, a cui vari tribunali hanno chiesto un parere nel corso degli ultimi mesi.

Per la docente di diritto europeo all’università di Firenze Chiara Favilli, “è necessario rispettare la normativa europea. Tra l’altro è in virtù di questa normativa che abbiamo introdotto la lista dei paesi sicuri, quindi poi non possiamo decidere di dare il significato che vogliamo alla definizione di ‘paese sicuro’”.

Secondo il giurista e presidente del Consorzio italiano di solidarietà Gianfranco Schiavone, membro dell’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi): “La norma europea è sovraordinata a quella nazionale, in caso di contrasto tra le due la seconda deve essere disapplicata dai giudici”. Per Schiavone, la nuova legge sui paesi sicuri sarebbe in contrasto con la normativa europea, in particolare con la direttiva 32 del 2013 (la cosiddetta “direttiva procedure”), come è stato ribadito anche da una recente sentenza della corte di giustizia europea del 4 ottobre 2024, che ha stabilito che può essere considerato sicuro un paese solo se lo è verso chiunque (anche verso le minoranze), in qualunque parte del suo territorio. I giudici, quindi, possono disapplicare una norma nazionale, se va in contrasto con il diritto europeo.

Per il giurista e presidente del Consorzio italiano di solidarietà Gianfranco Schiavone, membro dell'Associazione studi giuridici sull'immigrazione (Asgi): "La norma europea è sovraordinata a quella nazionale, in caso di contrasto tra le due la seconda deve essere disapplicata dai giudici". Per Schiavone, la nuova legge sui paesi sicuri sarebbe in contrasto con la normativa europea, in particolare con la direttiva 32 del 2013, la cosiddetta "direttiva procedure", come è stato ribadito anche da una recente sentenza della corte di giustizia europea del 4 ottobre 2024, che ha stabilito che può essere considerato sicuro un paese, solo se lo è verso chiunque (anche verso le minoranze), in qualunque parte del suo territorio. I giudici possono disapplicare una norma nazionale, se in contrasto con il diritto europeo.

