Il 10 aprile il parlamento europeo ha approvato il Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, frutto di un lungo negoziato cominciato nel 2020 tra Commissione, Consiglio e parlamento. Un precedente tentativo di riformare le regole comuni sull’asilo (anche note come regolamento di Dublino) era naufragato nel 2016.

Il nuovo accordo, articolato in dieci regolamenti, prevede procedure acceleratealla frontiera per i richiedenti asilo che provengono da paesi considerati sicuri, l’estensione della detenzione amministrativa dei richiedenti asilo e un meccanismo obbligatorio di solidarietà tra i diversi paesi dell’Unione, che implica il ricollocamento dei migranti secondo un sistema di quote. Quest’ultimo meccanismo è obbligatorio, ma in realtà prevede che gli stati si possano sottrarre all’accoglienza, versando una quota di denaro in un fondo comune per i rimpatri, oppure inviando personale e mezzi nel paese europeo che sta affrontando una crisi migratoria.

Ora la riforma passa al Consiglio europeo per il via libera definitivo senza discussione. Secondo la presidente del parlamento europeo Roberta Metsola “la storia è fatta. Abbiamo elaborato un solido quadro legislativo su come affrontare la migrazione e l’asilo nell’Unione europea. Ci sono voluti più di dieci anni per realizzarlo. Ma abbiamo mantenuto la parola. Un equilibrio tra solidarietà e responsabilità”.