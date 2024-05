Francia-Serbia-Ungheria: trovate l’intruso. Parigi, come potrete immaginare, non ha minimamente apprezzato il fatto di essere stata messa nello stesso calderone della Serbia e dell’Ungheria, due alleati della Russia e clienti della Cina che completano l’itinerario del primo viaggio dopo il covid in Europa del presidente cinese Xi Jinping.

La scelta è tanto più imbarazzante se consideriamo che, due dopo giorni di diplomazia ovattata in Francia, Xi è atteso a Belgrado per un anniversario molto simbolico: 25 anni fa, il 7 maggio del 1999, in piena guerra del Kosovo, cinque bombe sganciate da aerei statunitensi colpivano l’ambasciata cinese di Belgrado, uccidendo tre giornalisti originari del paese.

All’epoca l’incidente aveva provocato un aumento della spinta nazionalista in Cina, mai del tutto scomparsa. Gli Stati Uniti si erano giustificati parlando di mappe non aggiornate, ma l’opinione pubblica cinese pensa ancora oggi che quell’attacco sia stato voluto. Anche perché due anni dopo, nel 2001, un nuovo incidente tra un aereo spia americano e un jet cinese ha provocato la morte del pilota cinese.