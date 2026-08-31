Internazionale.it
Come si riciclano i soldi
Negli ultimi anni la quantità di cocaina arrivata in Europa è aumentata vertiginosamente. Il video di Le Monde spiega come le reti internazionali coinvolte nel traffico di stupefacenti sfuggono ai controlli delle forze dell’ordine e “ripuliscono” i soldi guadagnati con la droga.
Cina
Se l’arte è un crimine
La condanna dell’artista Gao Zhen dimostra che il presidente cinese non fa concessioni a chi non rispetta le sue regole.
Europa
Quante persone sono morte per le ondate di caldo
Secondo le stime almeno 35mila, ma la cifra sarà probabilmente molto più alta.
Medio Oriente
La sfida tra Israele e Turchia
Ankara crede che Tel Aviv voglia minare la sua sicurezza nazionale, cercando di continuo pretesti per un’escalation.
Diplomazia
Chi salverà le Nazioni Unite
La corsa alla carica di prossimo segretario generale dell’Onu si avvia verso la fase cruciale. Da questa scelta potrebbe dipendere il futuro dell’organizzazione.
Relazioni
“Al telefono mi dice che è finita, sono distrutto”
Due giorni nella vita di due persone innamorate. In questa puntata: Frédéric, 55 anni.
Sessualità
Sveltine
“Ho vent’anni e sono vergine. Come capisco se sono asessuale o represso dai sensi di colpa dovuti alla religione?”.
Newsletter
Fotografica
Perché abbiamo scelto una fotografia per la copertina e non un’altra, cosa significa raccontare una guerra o la vita quotidiana di un luogo lontano, perché una foto può andare bene per la carta ma non per il web, cosa rende un’immagine quella giusta. Fotografica è la nuova newsletter curata dalle photo editor di Internazionale. È aperta a tutti ed esce ogni settimana, il martedì.
Ci si può iscrivere qui.
Internazionale Kids
Al cervello piace fare amicizia
Che cosa succede nel cervello quando siamo in compagnia dei nostri amici? Il prossimo numero di Internazionale Kids parte da questa domanda. L’articolo di copertina è tradotto da Frontiers for Young Minds, una rivista scientifica pubblicata in Svizzera. Racconta che l’amicizia non ci fa solo divertire e stare bene: passare del tempo in compagnia attiva nel cervello i meccanismi della ricompensa e della motivazione e può perfino aiutarci a imparare meglio. Ma che differenza c’è, per il nostro cervello, tra stare con un amico e stare con uno sconosciuto?
Internazionale Extra Large
Storie di cinema
In sedici articoli pubblicati da Internazionale tra il 2015 e il 2022, Goffredo Fofi ricorda alcuni dei più grandi registi del novecento – da Fellini a Bergman, da Wajda a Kurosawa – e s’interroga sul valore culturale e sul ruolo politico del cinema. Dal 24 luglio in edicola, nelle librerie online e su e-reader.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it