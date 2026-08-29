Al centro della rabbia dell’opinione pubblica c’è l’espansione apparentemente inarrestabile dei data center , con centinaia di miliardi di dollari di investimenti. L’argomento ha fatto il suo ingresso anche nei dibattiti in vista delle elezioni di metà mandato, previste per novembre. Perfino Erin Brockovich, ambientalista che ha svelato uno scandalo sull’inquinamento industriale dell’acqua potabile in California e la cui storia è stata raccontata al cinema da Steven Soderbergh, si è unita alla battaglia, realizzando una mappa interattiva dei progetti di data center in tutto il paese. Intervistata dal New Yorker , Brockovich ha raccontato che in trent’anni di carriera non aveva mai visto una mobilitazione come quella di oggi.

Eppure il settore tecnologico – con i suoi oligarchi diventati onnipotenti, la sua corsa sfrenata verso un futuro che non appare più così desiderabile e le sue minacce per la società e l’ambiente – sta provocando una reazione così sorprendente che negli Stati Uniti si parla di techlash (contraccolpo subìto dalla tecnologia).

Gli Stati Uniti sono senza dubbio l’ultimo paese da cui ci si sarebbe aspettati delle proteste contro lo sviluppo della tecnologia. D’altronde le “nuove frontiere” fanno parte dell’identità statunitense, oltre al fatto che la Silicon valley appartiene ormai all’idea del cosiddetto sogno americano.

Nella levata di scudi contro i data center c’è sicuramente una componente nimby (“not in my back yard”, non nel mio cortile) che spinge le persone a voler proteggere i luoghi dove vivono. D’altronde queste strutture, indispensabili per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, consumano quantità enormi di acqua ed energia elettrica senza generare molti posti di lavoro.

Tuttavia, il dibattito ha un orizzonte più ampio. I sondaggi sono emblematici: il 40 per cento degli statunitensi ritiene che l’intelligenza artificiale avrà conseguenze negative sulla società nel corso dei prossimi vent’anni, mentre solo il 16 per cento è convinto che gli effetti saranno positivi. Il Wall Street Journal, quotidiano legato al mondo degli affari, ha dedicato un articolo all’estate “in cui gli Stati Uniti sono diventati luddisti”.

Il riferimento è chiaro: il luddismo fu un movimento nato a Manchester nel diciannovesimo secolo, agli albori dell’era industriale, per opporsi alle macchine che provocavano il taglio di posti di lavoro nelle fabbriche tessili. All’epoca gli operai in rivolta, guidati dal fantomatico “generale Ludd”, avevano distrutto diversi macchinari, andando incontro a una repressione sanguinosa.