- Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel per le scoperte alla base dell’optogenetica.
- Nel 2026 i ghiacciai svizzeri hanno perso il 5 per cento del loro volume.
- Le illusioni ottiche create dai colori delle ali delle farfalle le aiutano a sfuggire ai predatori.
- Lo spostamento dei poli della Terra potrebbe essere più frequente di quanto si pensasse.
- Gli elefanti adattano alcuni dei loro versi per imitare quelli degli altri esemplari.
- Un fossile suggerisce che nei dinosauri il volo potrebbe essere comparso più volte in modo indipendente in diversi gruppi, invece di derivare da un’unica origine comune.
- Gli scimpanzé tendono a rubare meno cibo ai loro amici.
- Uno strumento basato sull’intelligenza artificiale può stimare la velocità dell’invecchiamento di una persona analizzando la sua voce e il suo modo di parlare.
- Per la prima volta potrebbe essere stato individuato un campo magnetico intorno a un pianeta esterno al sistema solare.
- Un gruppo di ricercatori contesta la decisione di non riconoscere l’antropocene come un’epoca geologica distinta.
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