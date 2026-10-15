Internazionale.it
La rivoluzione dei fenicotteri
Da mesi migliaia di albanesi lottano contro il progetto promosso da Jared Kushner e Ivanka Trump di realizzare un resort di lusso in una riserva naturale. Nel video del Guardian, il giornalista Matthew Cassel prova a capire come questo movimento è diventato una battaglia contro il governo e per il futuro dell’Albania.
Yemen
Una guerra che è diventata un problema mondiale
La conquista delle aree che affacciano sullo stretto di Bab el Mandeb da parte degli huthi ha avuto pesanti ripercussioni sui mercati globali.
Salute
Un’influenza diversa
Arriverà in anticipo e sarà dominata da un virus con una mutazione che bisognerà monitorare con attenzione.
Italia
Parlare tante lingue in classe aiuta tutti
Dagli studi emerge che il plurilinguismo è un vantaggio.
Giappone
La povertà silenziosa dei bambini
Il paese ha sacche di povertà che a causa dell’inflazione si stanno allargando. E a farne le spese sono soprattutto i più piccoli.
Musica
Yoko Ono e il bicchiere mezzo pieno
Sei mesi dopo la morte di John Lennon, Yoko Ono continuò a parlargli con l’album più importante della sua carriera.
Sessualità
Sveltine
“Quando si fa il conto dei partner sessuali va incluso anche il sesso orale?”.
Internazionale Kids
L’età dei social
Telefoni e social fanno ormai parte della vita quotidiana di bambini e ragazzi, e per i genitori non è sempre facile capire quali limiti porre. L’articolo che pubblichiamo parte dalle regole introdotte in diversi paesi per affrontare una domanda più ampia: quanto tempo passare online e quali controlli e divieti servono davvero? A settembre anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato nuove misure per proteggere bambini e adolescenti online. L’articolo invita a farsi un’opinione e a ragionare su come trovare un equilibrio tra protezione, libertà e autonomia.
Parole chiave
Dove vivremo domani
Le città mondiali diventano invivibili: case trasformate in asset finanziari, affitti record, iperturismo. Il libro ricostruisce la crisi abitativa globale attraverso inchieste internazionali, ma racconta anche resistenze e alternative dal basso, chiedendo chi decide il futuro delle nostre città. In libreria, 192 pagine, 19,50 euro.
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Fotografica
Perché abbiamo scelto una fotografia per la copertina e non un’altra, cosa significa raccontare una guerra o la vita quotidiana di un luogo lontano, perché una foto può andare bene per la carta ma non per il web, cosa rende un’immagine quella giusta. Fotografica è la nuova newsletter curata dalle photo editor di Internazionale. È aperta a tutti ed esce ogni settimana, il martedì. Ci si può iscrivere qui.
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