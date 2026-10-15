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L’età dei social

Telefoni e social fanno ormai parte della vita quotidiana di bambini e ragazzi, e per i genitori non è sempre facile capire quali limiti porre. L’articolo che pubblichiamo parte dalle regole introdotte in diversi paesi per affrontare una domanda più ampia: quanto tempo passare online e quali controlli e divieti servono davvero? A settembre anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato nuove misure per proteggere bambini e adolescenti online. L’articolo invita a farsi un’opinione e a ragionare su come trovare un equilibrio tra protezione, libertà e autonomia.

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Dove vivremo domani

Le città mondiali diventano invivibili: case trasformate in asset finanziari, affitti record, iperturismo. Il libro ricostruisce la crisi abitativa globale attraverso inchieste internazionali, ma racconta anche resistenze e alternative dal basso, chiedendo chi decide il futuro delle nostre città. In libreria, 192 pagine, 19,50 euro.

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Perché abbiamo scelto una fotografia per la copertina e non un’altra, cosa significa raccontare una guerra o la vita quotidiana di un luogo lontano, perché una foto può andare bene per la carta ma non per il web, cosa rende un’immagine quella giusta. Fotografica è la nuova newsletter curata dalle photo editor di Internazionale. È aperta a tutti ed esce ogni settimana, il martedì. Ci si può iscrivere qui.