Sono un uomo bisessuale e mi sono trasferito da poco a Seattle. Dei nuovi amici mi hanno appena invitato alla mia prima festa a luci rosse. Il problema è che sto studiando per diventare insegnante e il mio terapeuta ritiene che questa esperienza possa ostacolare la mia carriera. Ora sto valutando se rinunciare alla festa e ad altre attività simili. La mia domanda è: fino a che punto pensi che debba adeguarmi? Dovrei adottare un comportamento da chierico, oppure dire “fanculo” e vivermi la vita?

Agli insegnanti si applicano due pesi e due misure. Benché gli sia permesso, come a chiunque altro, di avere una vita sessuale, ci aspettiamo che tengano lontane da internet le prove che dimostrano che hanno fatto sesso, che potrebbero mai farlo o anche solo volerlo fare. Si tratta di un criterio impossibile da soddisfare oggi per gli adulti, dato che la maggior parte delle relazioni comincia online. Comunque, se la tua presenza in rete non diventa sconveniente per i minorenni – cioè se i tuoi nuovi amici di Seattle non hanno intenzione di trasmettere in diretta questa festa a luci rosse, o pubblicare foto e video dopo – te la caverai… probabilmente.

P.s. Se uomini e donne non avessero fatto coming out decenni fa – se non ci fossero state persone disposte a dire “fanculo, voglio vivermi la vita” quando dirlo significava rischiare di perdere la casa, il lavoro, la libertà o perfino la stessa vita – non avremmo i diritti di cui godiamo oggi. Quindi, ecco.

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Quando si fa il conto dei partner sessuali va incluso anche il sesso orale? Io (uomo eterosessuale) dico di no, mia moglie (donna eterosessuale) dice di sì.

Allora, entri in salotto e tua moglie è in ginocchio a fare un pompino al tuo migliore amico. Ti sta tradendo? Se riesci a rispondere sinceramente “no” a questa domanda, allora non devi includere i rapporti solo orali nella conta dei partner.

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La rielezione di Donald Trump, il processo Pelicot e ora lo stupro di gruppo alla Cornell: come cazzo faccio a scopare ancora con gli uomini? Un rapporto a tre con due uomini è la mia fantasia definitiva, ma ora mi sembra di non poter mai correre quel rischio. Se l’omosessualità fosse una scelta, la sceglierei. Cosa deve fare una donna eterosessuale?

Anche se non sono tutti come Trump, gli stupratori di Pelicot o i ragazzi delle confraternite alla Cornell, per la tua incolumità devi partire dal presupposto che qualsiasi uomo con cui interagisci – sessualmente o meno – potrebbe essere un Trump e via dicendo, finché non sei sicura che non lo sia (“Non tutti gli uomini, ma sempre un uomo.”) E se decidi di fare quella cosa a tre, falla con un tuo amico, non suo, e falla da sobria.

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Sono eterosessuale e amo praticare il pegging con il mio fidanzato. Non credo che questo lo renda meno eterosessuale. Le mie amiche non sono d’accordo.

Le tue amiche non hanno voce in capitolo.

P.s. Spero che piaccia anche al tuo ragazzo.

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Sono una donna con quattro figli, felicemente sposata da più di quindici anni. Abbiamo una vita sessuale molto sana. Mio marito me la lecca ogni volta che facciamo sesso, il che è fantastico, ma vorrei che arrivasse anche dietro con la lingua. Vorrei provarlo almeno una volta, ma non so come affrontare l’argomento. Una volta lui ci ha scherzato sopra e io ho detto: “Potresti”, e lui mi ha risposto con l’aria scioccata: “Sembra che tu lo voglia davvero”. Ovviamente avrei dovuto rispondere: “Sì, voglio eccome”, ma avevo paura che lo trovasse disgustoso. Come posso convincere mio marito a farlo? Ancora meglio, come posso fargli credere che sia stata un’idea sua?

Non esistono parole magiche – non c’è nessun incantesimo che spingerà tuo marito a riproporre l’idea di leccarti il culo, né una pozione che lo convinca sia stata un’idea sua – il che significa che dovrai usare le tue normali parole, per nulla magiche, e fare la solita cosa, per nulla magica, di chiedere ciò che desideri. È così che avviene la magia.

P.s. Un amico a cui piace il piscio ha detto al fidanzato di essersi “imbattuto per caso” in certe “cose da pervertiti a base di piscio” sui social media, e il fidanzato ha annuito dicendo: “Sì, quelli a cui piace il piscio sono dei pervertiti”. Hanno scoperto di condividere quella passione solo incrociandosi per caso a una festa dedicata, un decennio dopo essersi lasciati. Il mio amico ha commesso un errore comune: ha citato una preferenza sessuale di nicchia, ma presentandola in modo negativo, per poter negare qualsiasi interesse in caso il suo partner avesse reagito con disgusto. Cosa che il partner ha fatto, ma non era davvero disgustato, stava solo assecondando l’atteggiamento negativo del mio amico. È possibile che sia successo lo stesso quando tuo marito ha tirato in ballo il fatto di leccarti il culo. Perciò non chiedere a tuo marito se quella volta stesse scherzando – potrebbe dirti di sì anche se non era così – digli semmai che non scherzavi tu, quando gli hai detto che volevi che lo facesse.