All’epoca dei fatti la ragazza, indicata negli atti con il nome di fantasia Jane Doe per proteggerne l’identità, aveva vent’anni. La sera del 19 ottobre 2024 aveva raggiunto un amico nella sede della Chi Phi, una confraternita della Cornell, università tra le più prestigiose del paese. Queste associazioni organizzano feste e altre attività nei campus. Secondo il suo racconto, alcuni iscritti alla confraternita le avevano fatto bere alcol e fumare marijuana. L’avevano anche spinta ad assumere ketamina, un anestetico usato come droga, e l’avevano violentata per ore.

Per quasi due anni il racconto di una studente che accusava sette uomini di averla drogata e violentata non aveva portato a un procedimento penale. A settembre del 2026 la ragazza ha fatto causa agli uomini e all’ateneo, trasformando la vicenda in un caso nazionale.

La sicurezza delle donne nei campus è tornata al centro del dibattito negli Stati Uniti. A riaccendere le proteste è stata una denuncia di stupro all’università Cornell di Ithaca, nello stato di New York, e il modo in cui è stata affrontata dall’ateneo e dalla procura.

Dagli atti è emerso un elemento che ha suscitato particolare indignazione: un messaggio inviato quella notte nella chat Snapchat della confraternita in cui uno degli uomini invitava gli altri a salire nella stanza perché c’era “figa gratis”. I sette accusati hanno respinto le accuse. Alcuni hanno sostenuto che i rapporti fossero consensuali, altri hanno negato di aver partecipato.

Tre settimane dopo Jane Doe si era rivolta alla polizia universitaria. Matthew Van Houten, il procuratore distrettuale, aveva deciso che non c’erano abbastanza elementi per procedere penalmente. L’università aveva invece aperto un’indagine interna. Due uomini erano stati espulsi, due sospesi e a un altro, già laureato, era stato vietato l’accesso al campus. Altri due avevano ricevuto sanzioni più leggere. La confraternita Chi Phi era stata chiusa definitivamente.

I documenti esaminati dal New York Times hanno sollevato dubbi sulle prime indagini. Il colloquio di Jane Doe con gli investigatori era stato riassunto in sei pagine trasmesse alla procura. Mancava la frase in cui lei affermava con certezza di essere stata stuprata. Van Houten si è difeso sostenendo che il riassunto della polizia descriveva l’uso di droghe e i rapporti come volontari e consensuali.