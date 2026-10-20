Ha quindici anni, frequenta un liceo scientifico milanese ed era andato in piazza Duomo il 18 ottobre per guardare le proteste, perché aveva visto la notizia su TikTok e si aspettava qualcosa di simile agli scontri tra la polizia e gli studenti degli ultimi giorni in Francia. Era curioso. Si è trovato in mezzo a una folla di ragazzini sconosciuti che assaltavano le vetrine di supermercati, librerie e marchi di lusso.

Ora è accusato del reato di devastazione e saccheggio. La pena prevista è la reclusione da otto a quindici anni, che può aumentare se il fatto avviene durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Ma per i minori, in caso di condanna, la pena è ridotta di un terzo, spiega l’avvocato Paolo Oddi, che sta cercando di capire cos’è successo a un ragazzo che “sembra poco più di un bambino” e che era completamente “inconsapevole” delle conseguenze a cui andava incontro.

A Milano i fermi compiuti il 17 e il 18 ottobre sono stati più di duecento e nella maggior parte dei casi riguardano minorenni. Nella notte tra il 18 e il 19 ottobre i genitori di molti adolescenti fermati sono andati alla questura di via Fatebenefratelli per chiedere notizie dei figli. I cellulari dei ragazzi erano stati sequestrati e i genitori non riuscivano a contattarli. Alcuni sono arrivati anche da fuori città. A un certo punto uno dei funzionari si è messo a leggere i nomi dei fermati. Molti dei ragazzi, che vengono da contesti più svantaggiati, hanno nominato un avvocato d’ufficio.

HubforDefenders, una rete di organizzazioni della società civile, ha attivato un team legale e un centralino per raccogliere le denunce di eventuali violazioni durante i fermi di polizia, e in un comunicato del 20 ottobre ha scritto: “Solo in queste ore sono 23 le segnalazioni ricevute, riguardanti in molti casi persone minorenni e razzializzate, che, secondo quanto riferito, sarebbero state trattenute fino a dodici ore in questura senza che i genitori fossero informati. Tra le denunce arrivate al centralino anche la privazione di cibo e acqua, l’impossibilità di effettuare una telefonata e il trattenimento senza che ne fossero comunicate le motivazioni”.