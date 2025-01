Le foto sono poi finite in una mostra chiamata Attraverso Corvetto, finanziata dall’ong Action aid nell’ambito di un progetto di alternanza scuola lavoro ed esposta nel Centro polifunzionale Ferrara, un ex capannone industriale di una fabbrica di lastre di alluminio diventato prima bocciofila, poi luogo di aggregazione a due passi da uno studentato aperto da poco e dal vecchio mercato del quartiere in piazzale Ferrara.

Una cabina a gettoni della Telecom, rimasta in piedi dagli anni Novanta, un particolare di una crepa di un caseggiato popolare a Corvetto, un graffito su una saracinesca con la scritta femminista “Toccate una, rispondiamo tutte”, l’immondizia per la strada. Sono alcuni dei soggetti rappresentati nelle foto scattate dagli studenti dell’istituto Albe Steiner di Milano, che hanno raccontato attraverso il loro sguardo il quartiere in cui vivono, Corvetto.

Spesso la zona viene rappresentata dai mezzi d’informazione come una periferia violenta, una banlieu in mano alla criminalità e allo spaccio, e finisce sui giornali solo per episodi di cronaca nera come la morte del diciannovenne di origine egiziana Ramy Elgaml, che ha perso la vita in un incidente il 24 novembre mentre era su un motorino insieme a un altro ragazzo, Fares Bouzid, 22 anni, dopo un inseguimento dei carabinieri. I due non si erano fermati a un posto di blocco.

La notizia della morte del ragazzo ha scatenato le proteste dei ragazzi del quartiere nei giorni successivi all’evento e nuove manifestazioni, dopo che il 7 gennaio sono stati pubblicati dei video che mostrano tre macchine dei carabinieri tallonare il motorino e gli agenti nell’auto commentare l’inseguimento, augurandosi una caduta dello scooter.

“I ragazzi non accettano di essere rappresentati come dei criminali”, spiega Andrea Ferrari, educatore e scrittore, che da trent’anni lavora nel doposcuola del Polo Ferrara, l’ex fabbrica di via Mincio, ristrutturata dal comune di Milano nel 1994 e gestita da due associazioni che si occupano di organizzare attività ricreative e costruire alternative alla strada per una popolazione di giovani e adulti che continua a essere discriminata. Ogni giorno frequentano la struttura circa trecento persone, dai sei ai novant’anni.