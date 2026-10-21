Qual è stato il momento in cui l’Europa ha imboccato la strada sbagliata? Forse quando non ha capito il nuovo mondo in cui eravamo entrati? L’Unione europea del 2026 non è più “un vegetariano in un mondo di carnivori”, per riprendere una famosa citazione, ma resta lontana dalla capacità di difendere i suoi interessi davanti ai nuovi imperi che stanno cambiando le regole del gioco a livello internazionale.

In questo momento decisivo della sua storia, il modello sociale e politico europeo, frutto di decenni di lotte e compromessi, sembra fare acqua da tutte le parti. La lista delle spie accese sul cruscotto del continente è lunga: la rivolta dei ragazzi in Francia e in altri paesi vicini, l’estremizzazione del dibattito politico a livelli visti di rado dopo la seconda guerra mondiale, l’effetto della deindustrializzazione massiccia, il disastro delle finanze pubbliche in molti paesi (a cominciare dalla Francia).

Vista dalla Casa Bianca, dal Cremlino o da Zhongnanhai, dove regnano Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping, l’Europa è una preda da azzannare e fare a pezzi. Una minaccia che gli europei non hanno visto arrivare.