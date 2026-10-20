Decine di migliaia di giovani hanno occupato le piazze di Francia, Italia, Belgio, Albania, Portogallo e Spagna. Si aggiungono così alla cosiddetta rivoluzione della generazione Z (le persone nate tra il 1997 e il 2012), che negli ultimi due anni ha provocato la caduta del governo del Bangladesh, le dimissioni del primo ministro del Nepal e lo scioglimento dell’esecutivo del Madagascar. In Europa, alla vigilia di un importante ciclo elettorale in cui saranno eletti i governi di quattro dei cinque paesi più popolosi dell’Unione europea (Francia, Italia, Spagna e Polonia), ragazze e ragazzi condividono un malcontento generazionale e la sensazione che il loro futuro sia sempre più precario.

L’attenzione dei mezzi d’informazione si è concentrata sulla Francia. La mobilitazione francese dura da più di un mese e ha coinvolto centinaia di migliaia di persone. All’inizio le proteste sono state guidate da ragazzi e ragazze delle scuole superiori, ma il 17 ottobre hanno coinvolto anche i gilet gialli, i sindacati, gli agricoltori, i trasportatori e i funzionari pubblici. Il detonatore della rivolta è la crisi dell’istruzione pubblica: i giovani chiedono più fondi per i docenti, classi meno affollate e strutture migliori.

Le loro rivendicazioni si scontrano con una pressione crescente sulle finanze pubbliche. Oggi il debito complessivo dei paesi dell’Unione europea ammonta all’82,9 per cento dei pil, e la Francia è uno degli stati più indebitati (117,6 per cento del pil).

I francesi hanno ispirato gli studenti italiani e belgi. “Facciamo come in Francia!”, gridano a sud del continente. “Soldi per la scuola, non per la guerra”, chiedono ragazze e ragazzi nelle strade di Roma, Milano, Torino e altre città italiane. In Belgio la mobilitazione risponde ai tagli all’istruzione francofona e all’aumento annunciato del costo dell’immatricolazione universitaria. Il governo della Federazione Vallonia-Bruxelles ha approvato un piano che prevede tagli di quasi 500 milioni di euro tra vari settori, uno dei quali è l’istruzione.