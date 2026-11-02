Tra il 2020 e il 2024 gli affitti mediani a Providence sono aumentati di più del 40 per cento. Morales conosceva il problema anche per esperienza personale: cresciuto in California con la madre, aveva trascorso alcuni periodi ospite di amici e parenti, prima che, quando lui aveva dodici anni, la famiglia ottenesse una casa popolare. Ma la sua vittoria, ha raccontato Nina Sparling sulla New York Review of Books , è stata soprattutto il risultato di anni di organizzazione politica.

Il 9 settembre 2026 Morales, socialista democratico di 27 anni, ha sconfitto Smiley alle primarie del Partito democratico. Il sindaco uscente aveva speso più di 1,7 milioni di dollari in campagna elettorale, contro i circa 500mila raccolti dallo sfidante. Morales poteva però contare su migliaia di volontari, che avevano bussato a decine di migliaia di porte; parlavano di scuole, trasporti e immigrazione, ma soprattutto di case.

A Providence, la capitale del Rhode Island, le sere d’inverno possono essere gelide. Il 7 gennaio 2025 c’erano otto gradi sotto zero. Il sindaco Brett Smiley aveva rifiutato di aprire un ricovero d’emergenza per le persone senza casa, così due consiglieri comunali trasformarono l’aula del consiglio in un dormitorio. Arrivarono coperte e pasti caldi e una trentina di persone passarono la notte sulle panche della sala. Con loro rimase David Morales, un giovane deputato del parlamento statale. Quella notte, avrebbe raccontato in seguito, capì che Providence aveva bisogno di un altro sindaco.

Reclaim Rhode Island, un gruppo nato dopo la campagna presidenziale di Bernie Sanders del 2020, aveva cominciato a contattare gli inquilini della città per aiutarli a organizzarsi e trattare con i proprietari. Le prime vertenze non avevano avuto successo, anche per le ritorsioni dei proprietari e la paura degli inquilini. Reclaim ha però continuato a lavorare, portando gli abitanti alle audizioni parlamentari e sostenendo nuovi candidati. Durante uno di questi incontri, una donna ha mostrato ai legislatori un sacchetto pieno di scaglie di vernice contenente piombo, che si erano staccate dalle pareti di casa. Poco dopo sono state approvate nuove misure per proteggere gli inquilini.

Anche Smiley riconosceva la gravità della crisi, ma puntava soprattutto sulla costruzione di nuove abitazioni, semplificando le procedure per ottenere i permessi e offrendo incentivi ai costruttori. Morales chiedeva invece anche interventi immediati per chi faticava a pagare l’affitto. Lo scontro si è acceso nell’aprile 2026, quando il consiglio comunale ha approvato un provvedimento che limitava al 4 per cento gli aumenti annui degli affitti per molti appartamenti. Smiley ha posto il veto, sostenendo che la misura avrebbe scoraggiato gli investimenti edilizi. Su quel veto Morales ha costruito buona parte della sua campagna. Alle primarie di settembre hanno vinto anche otto candidati di sinistra al consiglio comunale.

Le difficoltà degli inquilini sono una costante negli Stati Uniti di oggi. Secondo l’università di Harvard, nel 2024 quasi la metà delle famiglie statunitensi in affitto, 22,7 milioni, spendeva più del 30 per cento del reddito per casa e utenze. Per 12,1 milioni la quota superava la metà. Eppure gli inquilini votano molto meno dei proprietari: secondo il Census Bureau, alle elezioni di metà mandato del 2022 ha partecipato il 58,1 per cento dei cittadini proprietari di casa, contro il 36,5 per cento di chi viveva in affitto.