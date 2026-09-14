Per molto tempo la Svezia è stata uno dei posti più ambiti per i rifugiati e i richiedenti asilo che arrivavano in Europa. Un paese ricco, stabile, con uno stato sociale tra i più solidi e generosi del continente e una lunga tradizione di accoglienza degli stranieri. Nel 2015 quando un milione di persone arrivarono in Europa dalla rotta balcanica in fuga dalla guerra in Siria, Stoccolma ne accolse 163mila in un anno. Dieci anni dopo, quel numero è diminuito del 96 per cento. E dall’inizio del 2026 la Svezia è arrivata a offrire migliaia di euro a chi decide di andarsene.

Questi “sussidi di rimpatrio”, voluti dal governo uscente di centrodestra nel 2022 e aumentati di valore nel 2026, sono stati molto discussi nella campagna elettorale per le elezioni politiche che si sono svolte il 13 settembre. Il partito di estrema destra dei Democratici svedesi (Sd) ha infatti diffuso dei cartelloni pubblicitari in cui gli immigrati erano invitati a prendere il sussidio di rimpatrio” per ritornare volontariamente nei paesi di origine.

Dal primo gennaio 2026 i cittadini stranieri residenti legalmente in Svezia possono ricevere fino a 350mila corone svedesi, cioè circa 31mila euro, se accettano di lasciare il paese e tornare in quello d’origine o trasferirsi in un altro. Per una coppia il contributo può arrivare a 45mila euro, per una famiglia a 53mila.

La misura non ha prodotto risultati significativi, anche quando il sussidio è stato aumentato. Nei primi mesi del 2026 solo 171 persone hanno accettato l’offerta. Ma il governo guidato da Ulf Kristersson, del Partito moderato svedese, che ha fatto un’alleanza elettorale con l’estrema destra, ha puntato tutto sul pugno duro contro l’immigrazione, la sicurezza nelle periferie e l’ordine pubblico.

“Migliorare la remigrazione è una priorità”, ha detto Kristersson durante la campagna elettorale, usando uno dei pilastri del programma politico delle destre radicali in tutto il mondo: la “remigrazione”, cioè un piano di deportazioni e di incentivi ai rimpatri volontari, che è al centro anche delle promesse del partito di estrema destra tedesco Alternative für Deutschland (Afd), dello spagnolo Vox, dell’italiano Futuro nazionale.

Una strategia che ha pagato solo in parte nel caso svedese, perché secondo i primi risultati il centrosinistra (l’alleanza tra socialdemocratici, verdi, sinistra e centro) è in vantaggio alle elezioni politiche del 13 settembre in Svezia, anche se il partito del primo ministro ha perso meno consensi del previsto.

Ma a prescindere dai risultati la vicenda svedese è interessante per capire cosa succede quando tutti i partiti assumono posizioni simili sull’immigrazione, fortemente influenzate dall’approccio ideologico di formazioni estremiste, che dominano il dibattito pubblico.