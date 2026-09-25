“In Italia, dove la questione dei veterani non è rilevante come negli Stati Uniti, il disturbo da stress post-traumatico riguarda i traumi da abuso, soprattutto di natura sessuale o psicologica, e la violenza sulle donne. Ed è in queste situazioni che si vuole intervenire”, spiega Letizia Renzini, cofondatrice di Maps Italia , branca italiana della Multidisciplinary association for psychedelic studies, un’organizzazione non profit nata nel 1986 negli Stati Uniti che promuove ricerche e sperimentazioni per sviluppare usi terapeutici delle sostanze psichedeliche.

Qualche mese dopo, a settembre del 2026, l’Fda ha avviato un’udienza pubblica sullo stato delle leggi che regolano l’uso di mdma e psilocibina nel trattamento del disturbo da stress post-traumatico e della depressione.

La rotta è cambiata quest’anno: ad aprile del 2026 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone alla Fda di velocizzare la revisione di farmaci psichedelici, per favorirne l’uso nel trattamento del ptsd nei veterani delle forze armate, una categoria in cui è alto il tasso di suicidi. Inoltre ha stanziato cinquanta milioni di dollari per promuovere la ricerca sui trattamenti basati su queste sostanze.

La Nuova Zelanda è il secondo paese al mondo a consentire l’uso terapeutico dell’mdma dopo l’Australia, che l’ha fatto nel 2023. L’anno successivo, nel 2024, la Food and drug administration (Fda) degli Stati Uniti ha respinto la richiesta di approvazione della terapia con mdma avanzata dall’azienda di sviluppo biofarmaceutico Lykos Therapeutics, chiedendo ulteriori prove sull’efficacia e sulla sicurezza della molecola.

All’inizio di settembre due psichiatri neozelandesi hanno ottenuto l’autorizzazione a prescrivere dosi farmacologiche di mdma a persone che soffrono di un grave disturbo da stress post-traumatico (ptsd). La decisione è stata presa dal Medsafe – l’ente che in Nuova Zelanda regola i farmaci a livello nazionale – e consente la somministrazione all’interno di un percorso di psicoterapia assistita, in un contesto clinico controllato e a pazienti che abbiano almeno diciotto anni.

Negli ultimi vent’anni, di pari passo con il riacceso interesse della comunità medico-scientifica, in tutto il mondo sono stati avviati studi clinici sul potenziale terapeutico di sostanze come la psilocibina, l’lsd, l’mdma o la ketamina per i disturbi mentali. Oggi in Europa ci sono circa quaranta studi in corso in dodici paesi. In Italia ce n’è solo uno autorizzato dall’Aifa, a Chieti, coordinato dall’Istituto superiore di sanità. Riguarda l’uso della psilocibina e coinvolge 68 pazienti con depressione resistente, che non hanno tratto beneficio dai farmaci tradizionali.

“L’Italia è indietro. Noi cerchiamo di sensibilizzare i legislatori italiani, i regolatori e l’opinione pubblica, e di individuare possibili strategie comuni”, afferma Renzini, secondo cui il cambio di atteggiamento degli Stati Uniti potrà smuovere le acque anche in Europa. “Ma la situazione è delicata, è un settore in cui ci sono logiche di mercato estremamente aggressive. Ed è proprio lì che bisogna combattere e puntare il dito”, avverte.

Il recente ordine esecutivo di Trump per velocizzare e facilitare la ricerca e l’accesso alle terapie psichedeliche “risponde a precise esigenze politiche, oltre che all’enorme problema dei suicidi tra i veterani. Tuttavia, il motore principale resta il business farmaceutico”, aggiunge Renzini. “La nostra speranza è che l’Europa sappia regolamentare il settore in modo più rigoroso degli Stati Uniti, dove si tende spesso a velocizzare la disponibilità dei farmaci e solo in un secondo momento ci si pone il problema dei protocolli di somministrazione”.

Secondo Maps, è necessario prima di tutto il dialogo con psichiatri, psicoterapeuti e sanitari qualificati. “Esiste un’emergenza di salute mentale, e sono i professionisti sanitari a essere sul campo a fronteggiarla”, dice Renzini.