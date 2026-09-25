L’incertezza e l’imprevisto fanno ormai parte dell’esistenza quotidiana dei leader mondiali, che si tratti di capi di stato o d’azienda. Vale lo stesso per tutti i cittadini delle vecchie democrazie solitamente prevedibili e dei paesi emergenti dalle istituzioni instabili.

Sono parole di una franchezza brutale, soprattutto considerando che sono state pronunciate da un uomo che fa circolare più di settecento navi in giro per il mondo e deve affrontare le crisi degli stretti di Hormuz e Bab el Mandeb , oltre che gli umori di Donald Trump e le minacce climatiche.

Il quotidiano di Beirut L’Orient-Le-Jour ha chiesto a Rodolphe Saadé come immagina la sua azienda tra dieci anni. “Non so nemmeno come sarà il mondo tra sei mesi…”, ha risposto il potente capo della Cma-Cgm, terzo gruppo mondiale nel campo del trasporto marittimo e della logistica.

Oggi può capitare di guardare le notizie del mattino e pensare che l’Iran è lontano, per poi accorgersi, qualche ora dopo, come mi ha raccontato l’amministratore di una cooperativa agricola nell’ovest della Francia, che una nave carica di formaggi diretta verso Dubai è bloccata nello stretto di Hormuz. E intanto non abbiamo la minima idea di quanto costerà la prossima bolletta dell’energia, a causa del saliscendi dei prezzi del petrolio causato dall’avanzata degli huthi nel mar Rosso.

Questa imprevedibilità caratterizza da sempre i periodi di rottura. Molti lo hanno dimenticato, ma nel 1989 la caduta del muro di Berlino aveva provocato situazioni simili, con la fine delle certezze e tutti i rischi di un futuro sconosciuto. Alla fine del 1989 e nei mesi successivi, i problemi legati alle frontiere in Europa, il tabù della riunificazione tedesca, il destino di Michail Gorbačëv, quello del suo paese e il rischio della proliferazione nucleare in un’Unione Sovietica allo sbando rappresentavano altrettante minacce.

Ma è anche vero che nel 1989 il mondo era (relativamente) in pace e guidato da uomini e donne responsabili (Mitterrand, Kohl, Bush padre, Gorbačëv… e perfino Margaret Thatcher), che hanno saputo affrontare l’incertezza senza troppi scossoni, ottenendo risultati pacifici. Oggi le cose sono diverse, a cominciare dai grandi conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, e dai leader irresponsabili ai posti di comando.