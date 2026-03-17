Un tempo, quando internet era giovane e felice, i gatti erano le star dei social media, muse dei primi meme e dei primi video virali. Negli ultimi vent’anni però abbiamo fatto progressi e siamo passati dal fare video di gatti (ancora molto popolari, ovviamente) a fare video per i gatti.

Il video più visto nel nostro appartamento però è qualcosa di molto più curioso: il filmato di un filo di lana trascinato attraverso lo schermo. Il video, creato dal canale YouTube Tv Bini, ha una colonna sonora di cinguettii e dura più di un’ora. Il suo spettatore più fedele? Il nostro gatto di due anni Goose.

È uno sviluppo che sembra al tempo stesso sorprendente e inevitabile, prodotto di una società in cui gli animali domestici sono diventati a tutti gli effetti parte della famiglia e la frammentazione è diventata una caratteristica distintiva dell’ecosistema dei mezzi d’informazione. Le aziende nel settore oggi offrono contenuti di nicchia pensati per soddisfare ogni possibile tipo di spettatore. E perché non quelli a quattro zampe?

Gli utenti del sito di streaming Roku possono scaricare app come Happy Dog tv e Relax my cat. E DogTv , un canale televisivo e servizio di streaming, ha cineoperatori che producono contenuti originali per cani in più di venti paesi, come dichiara il fondatore e responsabile dei contenuti dell’azienda Ron Levi.

YouTube da solo offre più contenuti di quelli che i miei tre animali domestici – due gatti e un cane – potrebbero mai guardare in tutta la loro vita: video di giocattoli e scoiattoli che squittiscono, pesci e palline con piume animati, otto ore di uccelli tipici della Gran Bretagna e ventuno ore di cuccioli che giocano .

Quando ho sentito parlare per la prima volta di DogTv, più di dieci anni fa, è stato facile per me ignorarla. L’idea originale, venuta a Levi nel 2006, era creare un canale che potesse tenere compagnia ai cani che restavano da soli mentre i proprietari erano fuori casa. “L’idea in realtà è aiutarli a sentirsi un po’ più rilassati e meno nervosi”, mi ha detto. All’epoca i canali tv tradizionali la facevano ancora da padrone e al momento del lancio negli Stati Uniti, nel 2013, DogTv era soprattutto un canale via cavo a pagamento, disponibile per 4,99 dollari al mese.

Non ho nemmeno preso in considerazione l’idea di abbonarmi. Certo, anche a me era capitato in sorte un cane velcro (sempre attaccato, deciso a seguirmi ovunque), ma ero anche una scrittrice freelance che trascorreva gran parte delle sue giornate lavorative a casa e avevo non potevo spendere molto per la tv via cavo.

Ma la televisione si è evoluta e anche quella per gli animali domestici. DogTv ha aggiunto un servizio streaming multipiattaforma e una app, offrendo video, molti dei quali gratuiti, per qualsiasi circostanza canina: video per il momento del gioco o per andare a dormire, playlist specifiche per razza, collezioni di video senza cani per cani “reattivi” e altri pensati per far abituare i cani nervosi ai rumori di tutti i giorni.