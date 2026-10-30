Conosciamo le leggi della fisica che governano i moti atmosferici, disponiamo di modelli numerici sempre più sofisticati e siamo in grado di prevedere l’evoluzione dei fenomeni meteorologici con una precisione impensabile fino a pochi decenni fa. Ma questo non impedisce all’atmosfera di riservare sorprese, con evoluzioni inattese e improvvisi cambiamenti di rotta.

Dopo un’estate e un inizio d’autunno caldissimi – settembre è stato il secondo mese più caldo nel mondo e il terzo in Europa – nelle zone del Mediterraneo si temeva che le temperature elevate del mare potessero favorire precipitazioni estreme e alluvioni. L’alta pressione ha invece limitato i nubifragi, che non sono mancati, ma hanno avuto effetti prevalentemente localizzati.

Ora si apre un nuovo capitolo, con l’arrivo di aria fredda continentale dall’Europa orientale, che porterà un sensibile calo delle temperature nella prossima settimana e nevicate precoci sull’Appennino. All’origine di questa forte oscillazione c’è la persistenza di un’area di alta pressione che dal Mediterraneo si è spostata prima sull’Europa occidentale e poi si è estesa verso nord, facendo da scudo alle correnti atlantiche. È una configurazione nota come blocco meteorologico.