Sono un uomo cisgender gay, single, di 45 anni, dichiarato. Su Grindr ho conosciuto un uomo cisgender sposato di cinquant’anni. Abbiamo fatto sesso bollente e da allora andiamo molto d’accordo. Ecco il problema: all’inizio avevo l’impressione che lui e sua moglie praticassero una qualche forma di non monogamia etica, o avessero una sorta di accordo del tipo dadt (don’t ask, don’t tell). Ora, invece, so che tutte le scopate omo che si fa con me e altri sono dei tradimenti belli e buoni. Altre prove della sua infedeltà: si fa spedire al mio indirizzo la prep e la doxypep (meno male che almeno si protegge), ed è attentissimo a coprire le sue tracce in altri modi. Per darti un po’ più di contesto: sua moglie è l’unica con lo stipendio, mentre lui sta a casa. Le faccende domestiche sono un lavoro, ovviamente, e lui se ne occupa, ma non ha alcun reddito. Sono sposati da più di 25 anni e non hanno rapporti sessuali di alcun tipo da almeno 18. Lui fa battute sul fatto che forse è un malato di sesso, ed è anche un po’ compiaciuto di riuscire a scoparsi chi gli pare quando gli pare, impunemente. Secondo te la moglie andrebbe informata? Prima o poi lo scoprirà, ne sono certo. Inoltre hanno un figlio adolescente che è gay e ha appena fatto coming out, e lui pare non accorgersi di quanto sia grave essere un padre represso con un figlio gay dichiarato. Questo tizio è una causa persa? Devo tagliare i ponti? O c’è un modo per proseguire?

– Couldn’t He Enjoy And Tell

È chiaro che tu vuoi dire alla moglie di questo tizio che lui la tradisce – la tua lettera gronda sentimenti da amante ferito – ma secondo me non le diresti nulla che non sappia già. Magari non sa che il marito è bisessuale e che si scopa te e dio solo sa quanti altri uomini, Cheat, ma con ogni probabilità dà per scontato che non abbia trascorso in castità gli ultimi 18 anni.

Detto questo, Cheat, questa donna potrebbe soffrire nel vedersi sbattere in faccia le prove dei tradimenti e della bisessualità del marito. Per quanto ne sai, se non hanno rapporti sessuali il motivo è lui, e lei convive ogni giorno da quasi due decenni con il dolore del rifiuto sessuale.

Allora perché gli resta accanto? Be’, a volte una donna riesce a tirare avanti perché crede che la privazione sessuale sia reciproca – cioè che la sofferenza sia un fardello condiviso – e se venisse a sapere che il marito se ne va in giro a ingoiare sborra mentre lei legge libri e fissa appuntamenti per la terapia di coppia, ecco, in quel caso potrebbe passare dalla rassegnazione allo strazio prima ancora di aver letto la tua email fino in fondo.

Forse, però, tutto ciò che questo tizio ti ha raccontato del suo matrimonio è vero – cosa rara, quando una persona sposata vuole portarti a letto – e sua moglie è una di quelle che non vogliono scopare con il coniuge, ma neppure dargli il permesso di scoparsi altri. Se è così, l’unica colpa del tuo amante è quella di fare ciò che serve per restare sposato e sano di mente. E se hanno dei buoni motivi (tra i quali spesso c’è la dipendenza economica) per restare insieme, allora la tua email potrebbe fare più danno che altro.

Senti, sei liberissimo di trovare penoso che quest’uomo non si sia mai dichiarato né alla moglie né al figlio gay, Cheat, ma non credo che tu debba distruggergli la vita – una vita già alquanto compromessa – solo perché secondo te sarebbe meglio per tutte le parti interessate.

Ammetterò che lui sembra un po’ uno stronzo, e a naso direi che forse ti sei preso una cotta che non è stata corrisposta, e ora ti senti usato. Però non si fa mai bella figura a smascherare un traditore dopo essere stati suoi complici, e se con “modo per proseguire” intendi un futuro insieme a questo tizio, be’, allora forse dovresti dirgli cosa provi, Cheat, invece di sputtanarlo con la moglie.