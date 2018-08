Da due anni mi godo una non monogamia consensuale, in parte anche grazie alla tua rubrica e al tuo podcast. Ho una giovane e deliziosa fidanzata con la quale il rapporto si è evoluto in una sorta di dinamica padrone/schiava. Io le “permetto” di scopare con altri uomini e altre donne, e lei adora chiedermi il permesso e raccontarmi i dettagli delle sue avventure. Ci chiedevamo se e in che misura lei debba rivelarlo agli altri amanti. Loro sanno che non è monogama e sono al corrente del fatto che sta con me, ma finora lei ha scelto di non dire fino a che punto io la “possiedo” e ho autorità sul suo corpo e sulle sue azioni. Mi rendo conto che è soltanto un gioco di ruolo un po’ elaborato, ma è sbagliato usare queste persone come pedine del nostro gioco a loro insaputa e senza il loro consenso? Se lo è, quand’è che lei deve dirglielo? Prima di andarci a letto anche un’unica volta? O solo dopo che si è creato un rapporto più intimo? Che gli altri amanti non sappiano niente dà un certo friccico perverso, ma noi vogliamo vivere il nostro poliamore in modo onesto.

–Masochists And Sadists Tackling Ethical Relations

Questa ricade nella categoria delle Perversioni segrete ammissibili (Psa), MASTER, per cui te la concedo. Con un’avvertenza. L’esempio di Psa che faccio sempre è quello del feticista del piede che lavora in un negozio di scarpe. Finché fa bene il suo lavoro e la sua perversione rimane impercettibile – niente rigonfiamenti nei pantaloni, niente ansimi e niente commenti da allupato – non c’è nulla di male. E anche se dopo va a casa e si fa una sega pensando a tutti i piedi eccitantissimi che ha visto e sì, anche maneggiato, non fa comunque del male a nessuno, né alcunché di disonesto. È però importante sottolineare che ciò che conta non sono le percezioni del commesso feticista del piede. Se lui è convinto di non destare sospetti – che la sua perversione sia un segreto – ma i suoi comportamenti, atteggiamenti, ansimi, eccetera mettono a disagio i clienti o i colleghi, allora la sua perversione non è segreta e diventa inammissibile.

La vostra perversione segreta – per cui la tua ragazza deve implorarti il permesso di scopare con altri e poi raccontarti tutto – non solo è una piccola cosa, ma è anche indiretta. Le altre persone che la tua fidanzata si scopa forniscono materiale mentale per i vostri giochi di ruolo dom/sub, MASTER, ma non vengono direttamente coinvolte. Il vostro gioco si svolge prima che lei si scopi qualcun altro (quando ti chiede il permesso) e dopo che si è scopata qualcun altro (quando ti racconta com’è andata). E quel che ti eccita del fatto che la tua ragazza vada a letto con altre persone – e del modo in cui poi ne parlate – sono affari vostri e di nessun altro.

Ma veniamo all’avvertenza: se uno degli amanti della tua ragazza è fortemente contrario al sesso, ai rapporti o ai giochi di ruolo dom/sub, e se la tua ragazza lo sa, e se davvero volete essere assolutamente onesti, MASTER, allora o lei quella persona non se la deve scopare, oppure deve rivelarle la vostra dinamica padrone/schiava, consentendole di decidere se vuole scoparsela comunque.

Ampliando per un attimo il discorso: c’è chi ha una relazione aperta e non vuole sapere cos’altro fa il partner. Di solito queste coppie, per quanto riguarda il sesso fuori della relazione, adottano un accordo “si fa ma non si dice”. Ma ci sono molte altre persone in coppia aperta che vogliono sapere delle avventure del/della partner perché le eccita. Chi non vuole correre il rischio di diventare protagonista delle porcate o dei giochi di ruolo dom/sub di una coppia non deve andare a letto con la gente che ha un/una partner in coppia aperta. Ci sono cose che abbiamo il diritto di chiedere alle persone con cui facciamo sesso occasionale – per esempio se praticano la non monogamia etica, se hanno qualche malattia venerea, che tipo di contraccezione usano, se prendono la PrEP, eccetera – ma una scopata occasionale non è tenuta a conoscere i dettagli della vostra relazione.