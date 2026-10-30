Albert Einstein è noto per la sua genialità.

“non sono sicuro di capire”, disse albert.

“albert, albert, albert!”, la voce proveniva dal telefono. era una voce femminile.

albert prese la cornetta e disse “pronto?”

“albert, sono veronica”.

“veronica? perché mi chiami a quest’ora?”

“scusami, albert, so che sei impegnato. volevo solo informarti che mi hanno chiamato per una faccenda importante”.

albert era confuso. chiese “che genere di faccenda?”.

“be’, albert, mi dispiace ma ora devo proprio andare. ti chiamo più tardi”.

albert riattaccò il telefono. guardò l’orologio sul muro. era quasi mezzanotte. aveva dormito per più di un’ora. era stato a letto per più di due ore.

si alzò e andò in bagno. aprì l’acqua della doccia ed entrò. chiuse la porta e ci si appoggiò. era ancora in pigiama. chiuse l’acqua e uscì dalla doccia. si asciugò con un telo e si vestì.

andò in cucina e afferrò una bottiglia di vino