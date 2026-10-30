La Cop17 sulla biodiversità si è tenuta in Armenia dal 19 al 30 ottobre. Quattro anni dopo l’ambizioso accordo di Kunming-Montréal su questo tema è arrivato il momento per gli stati firmatari di fare un bilancio. All’epoca l’Unione si era battuta per raggiungere un accordo molto avanzato. Ma oggi cosa resta degli impegni assunti? Con le tante crisi che stanno attraversando i 27 stati dell’Ue, la difesa dell’ambiente, della natura e delle specie sembra essere passata in secondo piano.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, racconta quali sono i punti in cui gli impegni presi sulla biodiversità non sono stati rispettati, anche a causa delle pressioni delle grandi aziende che vendono pesticidi, che sono una delle minacce principali per la flora e la fauna. E spiega quanto la natura e la sua varietà sono importanti anche per la sopravvivenza degli esseri umani.