Il 28 gennaio 2026 una scritta è apparsa su un muro del quartiere dei Marolles, nel centro di Bruxelles: “Abolish Ice, burn down Frontex”. Erano passate tre settimane dall’omicidio di Renee Nicole Good negli Stati Uniti e stavano aumentando, in Belgio e altrove, le persone che paragonavano l’Immigration and customs enforcement statunitense all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nota come Frontex.

Le due agenzie hanno una storia simile. Create a un anno di distanza l’una dall’altra (l’Ice nel 2003, Frontex nel 2004), in un contesto segnato dagli attentati dell’11 settembre 2001, sono state presentate come la risposta necessaria a una presunta minaccia alla sicurezza: l’immigrazione. Con finanziamenti e competenze sempre più ampi, hanno entrambe come obiettivo principale la riduzione dell’immigrazione cosiddetta irregolare e sono entrambe accusate di violare dei diritti fondamentali.

Frontex avrebbe fatto volentieri a meno di questa pubblicità negativa proprio nell’anno in cui il suo mandato sarà rivisto.

La Commissione europea ha avviato la procedura di riforma nell’estate del 2025, lanciando una consultazione pubblica e cominciando a raccogliere i contributi degli stati membri. Nel terzo quadrimestre del 2026 dovrebbe presentare il testo della proposta di riforma al parlamento europeo e al consiglio, che proporranno le loro modifiche per giungere, attraverso il negoziato interistituzionale chiamato trilogo, a un accordo sulla versione definitiva del testo.