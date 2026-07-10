Ai Mondiali di calcio maschili negli Stati Uniti, che disputano in questi giorni, capita spesso di ascoltare Wonderwall degli Oasis. Il brano della band di Manchester viene cantato dai tifosi inglesi allo stadio insieme alla squadra dopo ogni partita vinta ed è diventato una specie di inno nazionale non ufficiale. Addirittura alcuni inglesi l’hanno intonata durante uno degli eventi statunitensi per eccellenza: il rodeo. Dopo la vittoria dell’Inghilterra contro il Messico il 6 luglio le riproduzioni della canzone su Spotify sono cresciute del 306 per cento rispetto al giorno precedente.

Questo è il paradosso degli Oasis oggi: non pubblicano nuova musica dal 2008, ma sono probabilmente più famosi di un tempo, soprattutto negli Stati Uniti, un paese che negli anni novanta non erano riusciti a conquistare. Grazie a quella bolla spazio-temporale che solo internet, i meme e i servizi di streaming sono in grado di creare, questi due reduci dagli anni novanta sono tornati prepotentemente d’attualità.

Perfino Bad Bunny li ha omaggiati in occasione del suo concerto a Londra, nel quale tra l’altro ha duettato con un altro sopravvissuto all’era del Britpop: Damon Albarn. Uno, che a differenza dei fratelli Gallagher, nel frattempo è rimasto più al passo con i tempi.

Ma non importa. Gli Oasis, con la forza del passato e il grande repertorio che si portano sulle spalle, per il momento non hanno bisogno di innovare per essere rilevanti, si accontentano di essere sé stessi, giocando anche sul carisma, l’ironia e una sana dose di populismo british, che non gli impedisce tuttavia di tenersi lontani dall’impegno politico (pochi mesi fa hanno partecipato al progetto Help in favore dei bambini colpiti dalle guerre).

Dopo essersi riuniti a sorpresa nel 2025 per una serie di concerti a sedici anni dal loro scioglimento, i fratelli Gallagher ora sono pronti a ripartire e hanno annunciato un tour per l’estate del 2027 che toccherà anche l’Italia con due date allo stadio Olimpico di Roma il 12 e il 14 luglio. Questi concerti italiani, quasi sicuramente, faranno registrare il tutto esaurito, a differenza di quello di Milano nell’agosto del 2009, annullato dopo il litigio tra i due fratelli e lo scioglimento della band a Parigi, che aveva venduto “solo” 15mila biglietti.

A preparare il terreno per la tournée del 2027 ci penserà anche il documentario Don’t look back in anger, in uscita in Italia il 10 settembre, che celebrerà il tour della reunion ed è stato diretto da Dylan Southern e Will Lovelace, registi autori di due ottimi documentari come Shut up and play the hits sugli Lcd Soundsystem e Meet me in the bathroom sulla scena rock di New York nei primi anni duemila.